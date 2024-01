Rumbo a las playas de Brasil por Paso de los Libres: es bajo el movimiento

Obras

Muchos son los turistas argentinos que tienen predilección por las playas brasileñas a esta altura del año, coordinador del Centro Fronterizo de la localidad correntina de Paso de los Libres, Alberto Yardín, brindó detalles sobre cómo es la situación en la frontera y que se necesita para viajar al vecino país.También aclaró que “se encuentran habilitadas seis cabeceras del puente destinado a vehículos particulares y un carril exclusivo para ómnibus y camiones”, con lo cual “no habría muchos inconvenientes en caso de aglomeramiento de personas”.Teniendo en cuenta el gusto de los argentinos por Brasil, Yardín remarcó que “la única patente que es aceptada en la República Federal de Brasil es la metálica, no van a poder ingresar con ninguna patente provisoria”, teniendo en cuenta la falta de materiales para la elaboración de patentes en algunos puntos del país.En ese sentido reiteró que “no sirven constancias emitidas por las concesionarias, ni tampoco ninguna placa provisoria"."Cada turista que intente salir en esas condiciones no va a poder ingresar a Brasil y mucho menos circular sino tiene las placas metálicas correspondientes”, enfatizóPor otra parte, Yardín indicó que “las obras que estaban por inaugurarse no se han inaugurado y las que estaban por realizarse quedaron completamente paralizadas"."Se estaban instalando sistemas informáticos para que Aduana y Migraciones puedan operar directamente en las casillas para el contralor de turistas, ómnibus y camiones y debido al cambio de gobierno no se ha dado la conectividad”, sostuvo.“Ojalá que las obras puedan concluirse porque sabemos de la importancia que tiene nuestro paso fronterizo para nuestra economía a nivel nacional”, anheló el coordinador del centro de frontera libreño. (El Litoral de Corrientes)