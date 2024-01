De la resolución de un amparo judicial depende la vida de Milagros

Paraná Joven necesita atención en Buenos Aires y prepaga no autoriza el traslado

Los argumentos para el traslado a Buenos Aires

La vida de Milagros depende de un amparo judicial

Agradecimiento

, tiene 16 años y actualmente se encuentra internada en Terapia Intensiva del Sanatorio La Entrerriana, en la ciudad de Paraná. Allí recibe un tratamiento específico, pero provisorio y paliativo, ya que dada la complejidad del cuadro requiere una intervención invasiva. Desde su niñez hasta la fecha lleva afrontadas más de 42 cirugías. Sin embargo, por estos días su supervivencia no depende de la resistencia de su organismo, sino de sobrepasar trámites burocráticos y rdonde se atendió desde los primeros ingresos al quirófano.Mili nació con, una malformación congénita por la que el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo. A través de una sonda gástrica, está obligada a alimentarse sólo con una leche especial. Además, por una fibrosis pulmonar, debe utilizar de manera permanente su mochila de oxígeno para poder respirar.que poco antes de las fiestas pasadas, su hija ingresó al sanatorio y reveló las nuevas circunstancias que atraviesa la adolescente: "El 23 de diciembre ella llegó para modificar cómo se encontraba la sonda, ya que se había salido de los intestinos. En la última ocasión de recambio de sonda -que es cada seis meses, porque la goma entra en descomposición-, nos habían provisto de una muy corta. Hubo que extraerla y tras ello,Ahora no se puede pasar la sonda y"Nosdonde se le deben realizar procedimientos invasivos. Estamos esperando hace más de una semana y por lo que nos dijeron los médicos, ella está siendo alimentada por una vía central -colocada por las arterias del corazón-, pero la situación no puede superar el mes. No nos dan expectativa positiva si se extienden los plazos", contó angustiado Javier.Martínez afirmó que "no es caprichoso el lugar, sino que, conocen su afección porque todas las operaciones se las hicieron allí. Incluso han estado hace varios días en permanente comunicación, conociendo su día a día. Si bien tienen una orientación pediátrica, dado que nuestra hija fue su paciente desde la niñez y es un diagnóstico poco común, muy delicado, aceptan continuarla tratando y de hecho, la están esperando".Hasta sus nueve años, Milagros le dió dura pelea al diagnóstico que le planteó una forma de vida diferente. Respecto de la estabilización alcanzada, su padre recordó: "Habíamos logrado que ella se alimentara con una bomba de infusión, por una sonda gastrointestinal y a partir de entonces, empezó a aumentar de peso. Llegó el momento de tomar una decisión clave, que consistía en elegir si continuar en forma permanente con esa bomba o someterse a una cirugía en el Hospital Garrahan, donde si salía bien mejoraba su calidad de vida, pero si salía mal -que el riesgo era alto-, ocurriría el peor final"."En conjunto todo el equipo médico, nosotros y ella misma, se pusieron las opciones en balanza y definimos continuar de esta manera., rememoró entre lágrimas el padre de familia.Pasaron varios años con la, hasta que, ya que ella ha ido creciendo y la que habitualmente le entregaban quedó corta.y alegaban que nosotros exagerábamos el cuadro clínico de ella, por lo que recurrimos a un abogado., para cuando llegó, el conducto se había cerrado", resumió el progenitor, respecto de lo que resultó ser un duro litigio y agregó: "Comenzó a tener reflujos, que le provocaron neumonía y fue así que"Deben abrirle los tejidos del píloro que se cerró, pero en La Entrerriana nos explicaron que seguir intentando es poner en riesgo su vida. El equipo médico recomendó quey nos aconsejan que sea un lugar donde ya haya sido tratada", sostuvo el padre.Después de idas y vueltas, de gestiones infructuosas y de dilaciones administrativas,. "Nos fueron primero postergando con una excusa y otra excusa, alegando responsabilidad de médicos e instituciones que nosotros mismos comprobábamos que no era así, porque ya nos habían reportado los envíos que le hacían aAhora nos ofrecieron que la llevemos a Córdoba, pero es inviable y muy riesgoso ingresarla a un lugar donde nunca fue atendida", planteó Javier., contó esperanzado Martínez.Por otra parte, Javier hizo un "profundo y extenso agradecimiento a toda la gente, porque siempre se han hecho eco de nuestra situación, han demostrado gran solidaridad, tanto material como afectiva, de acompañamiento. No tenemos palabras para agradecer todo lo que se han portado con nosotros. Hoy les pedimos que recen, para que encontremos la solución y en la justicia se destrabe esta imposibilidad que se nos atraviesa por decisión de la prepaga. Cumplimos con cada uno de los pagos y sólo queremos que responda como es esperable", apuntó.