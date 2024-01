Qué famosos estarán en la primera noche del carnaval de Gualeguaychú

El relacionista público Fernando Maldonado, contó que se sumará al homenaje que se realizará a Ana Peverelli en la comparsa O Bahía. “Voy a estar y voy a llevar famosos”, anticipó. Virginia Gallardo, Belén Francese, Marcela Tauro, Marixa Balli y otras se vestirán de azul y blanco a modo de reconocimiento para quien fuera la creadora de unas de las comparsas del carnaval de Gualeguaychú.“Apenas me enteré que O' Bahía le iba a hacer una comparsa homenaje este año a Anita, me dije no puedo estar ausente. Debí haber sido carnavalero en otra vida”, reconoció Maldonado y recordó que Peverelli “fue de las primeras personas que me abrió las puertas en la ciudad y el carnaval”.“Como la familia me conoció con famosos, y con medios, dije, voy a proponer a la gente de O' Bahía, llevar famosos, hacer difusión y esta familia que tanto me ha dado, merece que yo me sume; entonces invité a Virginia Gallardo, Belén Francese, Marixa Balli, Marcela Tauro, Nancy Duré, Daniela la cantante, Betina Capetillo y otras personas más. Todas estarán vestidas de azul y blanco para rendir homenaje a Anita”, contó.Si bien Maldonado es un profesional y se dedica a contratar famosos para diferentes espectáculos, en este caso lo hace a manera personal; con los costos que genera totalmente a su cargo y sin percibir ningún tipo de honorarios por esta tarea.“Siento que en un año tan particular, tan difícil para todos, es una manera de aportar a la gente de O' Bahía y al carnaval en particular”, dijo el relacionista público aVale recordar que Ana Gelós de Peverelli, histórica dirigente y alma matter de la comparsa del Club de Pescadores, falleció en abril del año pasado a los 80 años y su muerte provocó un profundo dolor en el ambiente carnavalero.Anita, como todo el mundo canavalero la conocía, era la esposa de Antonio “Pirincho” Peverelli, legendario dirigente que por años presidió el Club de Pescadores.Dueña de una personalidad atrapante, graciosa, con una sonrisa permanentemente a flor de labios, Anita por años fue el motor de O’Bahía, realizando todo tipo de trabajos dentro del taller, pero fundamentalmente, en la relación con los integrantes. En los primeros tiempos de O’Bahia, Ana recorría casa por casa el barrio de Pueblo Nuevo para pedir permiso en las familias, para que las jóvenes fueran parte de la comparsa.Con el paso del tiempo, ya con O’Bahía convertida en una de las verdaderas protagonistas del Carnaval, su tarea siempre fue la misma: Ana era la que recibía a todos los integrantes en el lugar en que O’Bahía se preparaba para desfilar. Todos los sábados, inclusive cuando la salud comenzó a jugarle alguna mala pasada, se la veía en su lugar dentro el Corsódromo alentando a su querida O’Bahía.