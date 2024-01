Alerta por tormentas: cuándo llegarían a Entre Ríos y qué zona afectarían

El pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta madrugada una, gran parte de Corrientes y el norte de Santa Fe., algunas localmente fuertes”.Las mismas “estarán acompañadas por ráfagas intensas,en cortos períodos”, advierte en el informe.Se estiman “valores de precipitación acumulada entre, pudiendo ser superados en forma puntual”., el meteorólogo, Alejandro Gómez, anticipó vientos débiles del noreste. “Temperaturas elevadas con máximas de 32 a 34 grados lo que será definido por la cobertura nubosa que podría amortiguar algo en ciertas zonas.”, advirtió Gómez.Estimó que hacia el“estarían acercándose condiciones de inestabilidad que ingresarían gradualmente a los, que no serían significativas. No se extendería más allá de esta zona y se prevé un mejoramiento temporario en la madrugada del domingo”.Luego, “las condiciones volverían a estar inestables de forma más significativa conen cuanto a la cantidad de registros pluviométricos, además de la actividad eléctrica”. Esto se daría “sobre el centro y norte de la provincia. El sur no tendría una situación tan importante”, precisó.Las temperaturas “probablemente desciendan. Mejoraría hacia la tarde y los sectores que no estén tan afectados por la inestabilidad tendrían unos 27 o 28 grados. Donde haya más cobertura nubosa no se superarían los 24 o 25 grados”.“Se presenta con mejoramiento durante el lunes, pero el mismo no es definitivo. El norte hasta la mañana se mantendrá con inestabilidad. Siempre en atmósfera calurosa con hasta 31 o 32 gados y alta sensación térmica”, indicó Gómez al dar un pantallazo sobre las previsiones a más largo plazo.El martes “se acercaría una nueva perturbación en niveles medios con condiciones de inestabilidad locales”, es decir “con lluvias en algunas zonas puntuales”. El proceso se manifestaría “en mayor medida el miércoles, con probables lluvias y tormentas. Mejoramiento el jueves y podría haber inestabilidad importante el siguiente fin de semana”, completó el meteorólogo.