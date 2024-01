Cuál es el costo para recargar el matafuego de un automóvil

En plena temporada de vacaciones, muchas familias optan por salir a la ruta para disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, antes de emprender el viaje, es importante asegurarse de que el vehículo esté en condiciones y en este sentido, uno de los aspectos fundamentales que requiere atención es else acercó al local "Matafuegos San Jorge," ubicado en Presidente Perón 390, para obtener información detallada sobre los costos de recarga, la duración de los matafuegos y otros detalles.Según el dueño de `Matafuegos San Jorge´, los modelos de matafuegos para automóviles son dos: “el denominado `balón´, utilizado por las líneas Ford y Chevrolet, y el común de un kilo. Ambos modelos están homologados, y la recarga tiene un"Se aconseja realizar la recarga anualmente, no solo para cumplir con los controles de la caminera, sino también para garantizar la seguridad del conductor. La garantía es de 12 meses, siempre y cuando el matafuego se mantenga en buen estado, esté correctamente instalado en el vehículo con un soporte y no sufra golpes", destacó el Jorge.La policía, en sus controles, verifica ely solicita la tarjeta identificatoria de la última recarga. “Es importante tener en cuenta que los matafuegos a base de polvo tienen una vida útil de 20 años, mientras que los de tubo sin costura alcanzan los 25 años”, indicó.La recarga de un matafuego demora aproximadamente entre una hora y hora y media, siendo los días viernes y sábado los de mayor afluencia de clientes en el local. "Nuestro horario de atención es de 8 a 12:30 y de 16 a 19:30", añadió el propietario.Por último, subrayó la importancia del botiquín, otro elemento esencial exigido en los controles camineros. Estos elementos son indispensables para garantizar la seguridad no solo del conductor, sino de todos los ocupantes del vehículo durante el trayecto.concluyó.