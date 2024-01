Diamante ya se prepara para su Festival con cuatro días de música y jineteada

Cartelera

Entradas

Jineteada

Los Nocheros serán los encargados de cerrar una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore este fin de semana en Diamante, que en cuatro días también tendrá la presentación de la banda Gauchos of the Pampa, Los del Gualeyán, artistas locales, regionales, y la reconocida competencia de jineteada.Se realizan los arreglos finales en el predio Martín Fierro para los cuatro días del Festival de Diamante. Desde este viernes y hasta el lunes pasarán decenas de tropillas de ciudades de las provincias Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba por el campo de jineteada "Lisandro Gieco", y también payadores y artistas por el escenario "Carlos Santa María".La Municipalidad de Diamante y la Comisión Organizadora del Festival, ultiman los detalles y este jueves, compartieron algunas imágenes de cómo se prepara el Predio Martín Fierro.El intendente Ezio Gieco explicó que "se trata de una cartelera austera pero no con falta de calidad", remarcó, y señaló que se eliminó un día del festival "por cuestiones económicas".Gieco destacó el compromiso de todas las personas que están trabajando. “Vamos a vivir cuatro días de fiesta, como debe ser”, aseguró.El director de Cultura local, Juan Pablo Martínez, agregó que los costos "impactan de lleno" pero destacó el "compromiso, respeto y esfuerzo" para mantener el Festival "con su raíz en el ser nacional, con una fuerte impronta de la música, cultura y tradición del litoral".Además de Los Nocheros, estará Gauchos of the Pampa, banda argentina que mezcla folklore con chacarera, zamba y rock; y Los del Gualeyán, un reconocido grupo de chamarrita, chamamé y tanguitos montieleros, que han teloneado a Sergio Denis y Víctor Velázquez, entre otros.Las entradas, que se pueden pagar en hasta 3 cuotas sin interés con algunos bancos, se podrán adquirir en https://diamante.tike.com.ar/ , y también los días del evento en el predio o en la Dirección de Cultura local, en calles 25 de Mayo y Urquiza, y van de $1.000 hasta $10.000.Las plateas no numeradas cuestan 1.000 pesos, plateas numeradas $3.000, en tanto que las entradas generales para personas mayores a 13 años cuesta aumenta hasta los 10.000 pesos, pero jubilados pagarán $7.000, y menores a 13 años edad y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) entran de forma gratuita.Se recuerda que los días del evento, también se podrán adquirir entradas y plateas de manera presencial, desde las 17 horas, en la Dirección de Cultura (25 de Mayo y Urquiza) y en las boleterías del Campo Martín Fierro.Clientes del Nuevo Banco de Entre Ríos podrán abonar en 3 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito, o pagando con MODO desde la App del Banco Bersa. (Formas de pago exclusivas para la compra presencial)Ante la emergencia sanitaria nacional por encefalomielitis equina, este año no se realizará el tradicional desfile por las calles de la ciudad, ni el entrevero de tropillas entabladas.En el predio de la ciudad conocida como la "reina de las jineteadas", el Senasa realizará controles en los caballos y se prohibió la entrada de equinos con menos dosis de vacunas.Además, el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia, comunicó que los equinos que ingresen a participar de la 52° Edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, estarán identificados y vacunados contra la encefalomielitis, solicitándose en cada caso el certificado de vacunación.La alerta epidemiológica por brotes en equinos que emitió el Ministerio de Salud de la Nación a fines de noviembre puso en marcha la vigilancia epidemiológica en humanos y se han detectado casos de la enfermedad en diferentes provincias.Los virus de la Encefalomielitis Equina circulan en la naturaleza entre pájaros, pequeños roedores y mosquitos de un modo difícil de detectar, y en ocasiones afectan a caballos, generando brotes de enfermedad en esta especie y, eventualmente, en seres humanos.