"Las reservas se paralizaron y muchas se cayeron", dijo intendente de Gesell

Llegó el verano y la aceleración de la inflación y la brutal pérdida del poder adquisitivo de la clase media está afectando al turismo en la costa atlántica, cuyos principales centros balnearios lejos están de contar con ocupación plena como la temporada pasada, por lo que la preocupación de los hoteleros y comerciantes está en alza.Mar del Plata, el destino más popular y requerido por los argentinos de la costa, cuenta esta primera semana de enero apenas con un 60% de ocupación según cifras provistas por el tesorero de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, Eduardo Mayer.En la Ciudad Feliz se observó una cantidad interesante de turistas para lo que fue Año Nuevo, pero en el inicio de la temporada de verano las playas no lucieron completas como en los años anteriores. Ante esta situación los comerciantes locales están implementando promociones y revisando sus estrategias de precios para paliar la crisis turística.Villa Gesell, el destino preferido de los jóvenes argentinos, está al 60% de ocupación cuando en los últimos años estaba al tope, según informó su intendente Gustavo Barrera.El jefe comunal de esta ciudad bonaerense afirmó que "veníamos con un 60% de reservas y eso se paralizó", al referirse a la temporada de verano y la ocupación hotelera, y advirtió que el aumento de combustible impactará aún más en el turismo."Veníamos de una temporada antes de los anuncios económicos (del ministro Luis Caputo) y otra después", dijo el jefe comunal en diálogo con radio Provincia de Buenos Aires.Comentó que, este último fin de semana, "hubo buen nivel de ocupación, un 67%, pero ahora estamos monitoreándolo día a día".Y agregó: "Con la situación económica, con los aumentos de combustible, esto no solo va a influir en los que quieran tomarse unos días en la costa. Aquel que tiene un dinero para irse de vacaciones lo va a pensar".Barrera dijo que, desde que se anunciaron las medidas económicas, "se han caído reservas, muchos (turistas y viajeros) prefirieron perder la seña y otras situaciones de confianza, familias que vienen hace años a un lugar y llaman a los propietarios y les avisan que este año no van a venir".Finalmente el Partido de la Costa se encuentra al 59% de su capacidad de ocupación según cifras que se desprenden de la Secretaría de Turismo, Desarrollo Sostenible y Marketing local. El secretario de esta cartera, Guillermo Favale, destacó que “el sector más golpeado con las últimas decisiones gubernamentales es el popular, que conforma la mayor cantidad de nuestro público”.