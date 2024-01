Ahorro en luz: los electrodomésticos que consumen energía estando apagados

Los 10 electrodomésticos que debes desenchufar para ahorrar luz

Los tres artefactos que más consumen energía estando apagados

Otros artefactos que consumen energía estando apagados

Cómo ahorrar en el consumo de energía eléctrica

Según los especialistas, el “consumo vampiro” que producen algunos electrodomésticos en nuestro hogar puede ser el responsable del 10% al 20% del consumo de energía eléctrica de nuestra factura. Esto se produce cuando los artefactos están apagados o sin uso, pero, por el simple hecho de estar enchufados, de igual manera consumen energía. ¿Cuáles son estos electrodomésticos y qué hacer con ellos?Potencia promedio: 100-200 vatios. Los dispositivos de audio como amplificadores, estéreos, estéreos portátiles y receptores de radio por Internet son bastante fáciles de desconectar cuando no se usan.Potencia promedio: 6-40 vatios. Desenchufá los ventiladores cuando no los estés usando y cambiá a un ventilador con temporizador para que no quede encendido toda la noche mientras dormís.Potencia media: 60 vatios. Realmente no hay necesidad de mantener una luz encendida cuando no la estás usando. Apagá las luces cuando no estén en uso o poneles un temporizador para que se apaguen automáticamente.Potencia promedio: 2-54 vatios. Desconectá cualquier televisor que no uses regularmente, como uno en una habitación de invitados. También debés ajustar la configuración de energía en tu televisor. Considerá desactivar la configuración de "inicio rápido" de tu televisor para ahorrar energía.Potencia promedio: 60-300 vatios. Tu computadora no consume mucha energía, incluso cuando está encendida, y una computadora de escritorio típica te cuesta muy poco. Sin embargo, incluso ese monto pequeño puede acumularse en el transcurso de un año.Conectá tu computadora, monitor, impresora, parlantes de computadora y otros accesorios de computadora en una sola "zapatilla" que se puede apagar cuando no se usa. Dejá que tu computadora se "duerma" después de un máximo de 30 minutos de inactividad y apagala cuando termines de usarla.Potencia promedio: 5-17 vatios. Desconectá tu módem antes de acostarse. No necesitás acceso a Internet cuando estás dormido.Potencia promedio: 2-6 vatios. Dejar este cargador enchufado a un tomacorriente todo el día usa de 0.1 a 0,5 vatios por hora. No es mucho, pero puede ahorrarse. Si tenés un cargador en casa que está enchufado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, te está impactando en la factura de luz.Potencia promedio: 2-90 vatios. Las consolas de videojuegos son otro vampiro energético común. Estos dispositivos a menudo permanecen conectados a la red incluso cuando no están en uso y están configurados para estar en un modo predeterminado de "encendido instantáneo". Desconectá tus consolas de juegos cuando no estén en uso y desactivá el modo de "encendido instantáneo" si no lo necesitás.Potencia media: 30-200 vatios. La mayoría de los cables de las computadoras portátiles tienen un "ladrillo", una caja grande que usa energía continuamente cada vez que está enchufada.Esto significa que el simple hecho de apagar la computadora portátil no impedirá que consuma energía. Desconectá el cable de la pared cada vez que no estés usando el aparato.Potencia media: 150-200 vatios. El principal culpable del uso de energía en tu acuario es el calentador. Aunque es posible que no puedas desenchufarlo dependiendo de la temperatura óptima para tus peces, considerá aislar el tanque y colocarlo en una habitación bien calentada para reducir los costos de calefacción. Si tenés una luz de acuario, desenchufala cuando no esté en uso.La fuente consultada relaciona algunos aparatos eléctricos cuyo consumo de ‘corriente vampiro’ es mayor. Se trata de artefactos bastante comunes en el hogar, por lo que vale la pena adoptar estrategias que ayuden a reducir su gasto de energía.Estos aparatos que se utilizan en el servicio de televisión satelital o por cable implican diferentes consumos de energía. Algunos ofrecen la posibilidad de grabar programas y, según el estudio, es la función que más energía demanda.A pesar de estar apagadas, si se conectan a una fuente de poder, las computadoras portátiles pueden consumir hasta 8,9 vatios por hora. En modo hibernación, este consumo puede elevarse hasta 15,7 vatios.Si la computadora alcanza cierto tiempo de inactividad, entrará automáticamente en un período de hibernación durante el cual, puede tener un consumo de 21,1 vatios. En ese orden de ideas, el hecho de que no se esté usando no derivará en que deje de consumir energía.: consume poco más de un vatio por hora cuando está enchufada sin uso.: su consumo es de 3,08 vatios, aunque si se deja la puerta abierta aumenta a 25,79 vatios.Siguiendo algunos consejos básicos, las personas pueden ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Estas son algunas recomendaciones citadas por el portal Enelx:-Apagar las luces cuando no sean necesarias.-Aprovecha al máximo la luz del sol.-Cambiar los bombillos tradicionales por luces LED.-Usar correctamente los electrodomésticos y verificar el desempeño energético de cada uno.-No cargar los dispositivos móviles por un tiempo mayor al indicado.-Desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando.-Mantener la infraestructura eléctrica del hogar en óptimas condiciones.