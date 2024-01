Tres ensaladas frescas para recuperarse de la "maratón" de comida de Año Nuevo

Ensaladas frescas para incorporar a tu menú

Brócoli, atún y porotos blancos

Ensalada caprese con pasta

Champiñones, espárragos y pollo

Comenzó un nuevo año y una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado, ordenarnos y pensar nuestros objetivos para el futuro. Entre ellos puede aparecer la idea de repensar nuestros hábitos alimenticios y buscar algunas formas de innovar en nuestros menúes.También es posible que con los excesos de las fiestas, estemos buscando algunos platos frescos, fáciles y livianos para combatir la pesadez y la inflamación que pueden causar las bebidas alcohólicas, los dulces y las harinas.Cualquiera sea el caso, no hay nada mejor que una ensalada para comer rico y sano sin complicarse la vida y sin gastar de más, aunque hay algunos tips e ideas para tener en cuenta y llevarlas al próximo nivel.La ensalada no tiene que ser aburrida. Es un concepto muy versátil que consiste en combinar ingredientes frescos en un bol y unificarlos con un sabroso aliño. Generalmente las elegimos como guarnición, pero agregando algunos elementos se pueden convertir en un plato completo.El primer paso para tener éxito en este camino ocurre durante la compra en la verdulería. A veces por comodidad compramos siempre las mismas verduras: lechuga, tomate, papa, zapallitos y zanahoria, por ejemplo.Si bien está perfecto conocer nuestros gustos y tener una base de vegetales que sabemos utilizar para generar el menor desperdicio posible, las ensaladas son un buen lienzo para probar algunos ingredientes nuevos e incorporar esas verduras que nos llaman la atención, pero no nos atrevemos a comprar.La próxima vez que vayas a la verdulería, tratá de elegir algún producto que no suelas comprar, investigá sobre cómo prepararlo y probalo. Este simple paso va a ayudar con tu inspiración y creatividad en la cocina.Un segundo tip a tener en cuenta es construir el hábito de sanitizar todos los vegetales antes de meterlos en la heladera. Lavarlos con agua y un chorrito de vinagre, escurrirlos y refrigerarlas listas para consumir va a facilitar y acelerar muchísimo el proceso a la hora de preparar la ensalada o cualquier otra receta.Otra cuestión importante está en la composición del plato. Para una completa nutrición, es importante incorporar fuentes de fibra (presente en las verduras y las semillas, por ejemplo), fuentes de proteína (como las carnes magras, el pollo, el pescado, el queso y el huevo), y fuentes de hidratos (legumbres, pasta, arroz, papa, calabaza, choclo, etc.). Además, incorporar grasas saludables como la palta, el aceite de oliva o los frutos secos es una gran opción.Ahora sí, habiendo recorrido estos puntos, podemos repasar algunas ideas de ensaladas completas y riquísimas que sirven como un plato único para disfrutar y revitalizar el cuerpo para recuperarnos de las fiestas e implementar durante todo el verano.Estas opciones sirven como una base de inspiración para aprovechar los ingredientes que tenemos en casa y animarnos a combinaciones nuevas que nos pueden sorprender. Se puede reemplazar cualquier elemento que no tengamos o que no sea de nuestra preferencia por otros a elección.La base de nuestra ensalada serán estos tres ingredientes: el brócoli como verdura, el atún como proteína y los porotos como carbohidrato. Además, podemos agregar cebolla morada picada para mayor frescura y algo de crocancia, huevo duro, que aporta color y sabor, y podemos jugar con algún elemento más, como zanahoria rallada, ajos asados y/o nueces.Colocar todos los ingredientes cortados en un bol grande y aliñar con sal, pimienta, juego de limón, aceite de oliva. Mezclar bien y disfrutar.Es una opción vegetariana. Nuestro hidrato será la pasta elegida, la proteína será el queso y los tomates cherry y la albahaca serán las verduras. Se puede agregar palta cortada, pesto, aceitunas, berenjenas asadas y hasta pollo si se desea.Condimentar con aceto balsámico o aliño a elección. Incluir sal marina, vinagre y aceite de oliva es una gran opción.Cortar y dorar los champiñones y el pollo en una sartén con aceite de oliva. Blanquear los espárragos en agua hirviendo, retirar y dorar también en la sartén. Dejar entibiar en una ensaladera. Agregar hojas de espinaca cruda, queso en hebras, croutons y semillas.Condimentar con aceite de oliva, sal, ralladura y jugo de limón, pimienta y ajo en polvo. Fuente: (Crónica)