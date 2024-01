Siete provincias en alerta de nivel amarillo y naranja por altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que siete provincias registran alertas de nivel amarillo y naranja por altas temperaturas.El alerta naranja, que implica temperaturas “muy peligrosas” para la salud alcanza al oeste de La Pampa, en las localidades de Chical Co y Puelen, cuyas térmicas rondarán entre los 20 y los 33 grados; el este de Neuquén (Confluencia, este de Añelo y de Pehuenches y Picún Leufú) y el noroeste de Río Negro, donde General Roca alcanzará los 35 grados.En tanto, la advertencia de nivel amarillo se extiende por gran parte del centro y este de Córdoba, el suroeste de Buenos Aires, un sector al centro y este de Mendoza, el este de Neuquén, gran parte de Río Negro y el oeste de Chubut.La capital de Córdoba tendrá una temperatura que oscilará entre los 18 y los 33 grados; San Rafael, en Mendoza, entre los 16 y los 32; Bahía Blanca, en Buenos Aires, entre los 16 y los 33; Viedma, en Río Negro, entre los 17 y los 33; y Cushamen, en Chubut, entre los 10 y los 27 grados.Frente a estas temperaturas, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas), prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros, permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.