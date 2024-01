Detallan el proceso judicial que llevó a mejorar la calidad de vida de un niño

Sociedad La Corte obliga al IOSPER a cubrir el costo total del aceite de cannabis

La Corte Suprema de Justicia condenó al IOSPER a cubrir el 100% del costo de un “aceite de cannabis”.La sentencia del 21 de diciembre pasado se dio tras sendos amparos presentados en el año 2021 en la Justicia entrerriana reclamando la cobertura por parte de la obra social del tratamiento y provisión del producto.El 12 de marzo de 2021 la Jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, hizo lugar la primera acción de amparo, pero el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ), resolvió hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Obra Social contra esa sentencia.. Reveló que hubo dos amparos y dos acciones frente a la Corte Suprema que, tras un largo peregrinar, acogió favorablemente ambas a fines del año pasado.Se pidió “la cobertura de un aceite de cannabis especifico porque la familia no podía inscribirse en los programas de hospitales públicos como el Garrahan”, inició el letrado en diálogo con este medio.Contó queEn primera instancia, “en Rosario del Tala se hizo lugar. El STJ frente a apelación de IOSPER rechazó el amparo, por lo que se interpuso un recurso extraordinario federal que se rechazó en la provincia y fui en queja a la Corte. En el ínterin ya había salido un fallo ordenando a cubrir un tratamiento y el STJ había dictaminado a favor del demandante para que se cumpla”, amplió el abogado.“Interpongo un segundo amparo fundamentado en este precedente del STJ”, en busca de acortar los tiempos, mientras continuaba el otro recurso ante la Corte, relató el profesional.Así, pese al antecedente, el STJ, en una mayoría circunstancial, que se da cuando alguno de los integrantes está de licencia, volvió a rechazar el amparo, por lo que hubo una segunda queja ante la Corte.Fue así que a fines del año, beneficiando de esta manera a un niño que padece la enfermedad antes mencionada.Salisky confirmó aque “el”.“Más allá del precedente, hubo que llegar con dos quejas a la Corte y ojala sirva para que otros casos sepan que existen estos antecedentes”, porque “hay que imaginarse lo que significa para una familia tener un hijo con una enfermedad tan difícil, saber que hay un medicamente que lo ayuda pero no poder tenerlo porque la obra social no lo cubre”, completó el destacado abogado.