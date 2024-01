Joven asesinado por patota: video de cómo comenzó el ataque en la playa

Sociedad Doloroso testimonio de la mamá del joven asesinado en localidad balnearia

Un joven de 18 años fue asesinado a puñaladas en la madrugada de este lunes por una patota en la costanera de la localidad balnearia de Santa Teresita durante los festejos por el Año Nuevo y por el crimen hay nueve detenidos, dos de ellos menores de edad, informaron fuentes judiciales.El hecho tuvo lugar durante las primeras horas del 2024 en la intersección de la calle 44 y la avenida Costanera de la mencionada localidad del Partido de la Costa.Ante esa situación, Tello trató de escapar corriendo, pero fue interceptado en el mencionado cruce de calles, a metros del mar.En ese lugar, el grupo de personas comenzó a atacar al joven de 18 años mediante golpes de puño y al menos un arma blanca.Como consecuencia del ataque, Tello, oriundo de la localidad vecina de Mar del Tuyú, sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.Al respecto, los investigadores señalaron que hubo varios testigos del crimen y que, producto de la pesquisa, se logró la detención de nueve personas, dos de ellas menores de edad.Además, indicaron que hasta el momento no se logró el hallazgo del arma homicida.Sobre las detenciones, una fuente de la investigación afirmó que la captura de siete de los agresores se dieron minutos después al hecho tras ser visualizados por cámaras de seguridad, donde se los veía caminando por la playa, intentando escapar de la zona.Alejandro, empleado de un hotel ubicado a media cuadra de donde ocurrió el asesinato, dio algunos detalles de lo sucedido.“Era un grupo grande de jóvenes que lo insultaban y le tiraban botellazos. Había una persona que acá creen que era el hermano, que estaba desesperado cuando lo veía desangrarse porque le habían pegado una puñalada”, contó en diálogo con TN.“Por lo que dicen venían del Galeón, un barco que está en la Costanera. En esa zona hubo fuegos artificiales anoche y siempre se juntan y ponen música. Desde esa zona venían persiguiéndolos”, agregó.Respecto al móvil detrás del asesinato, expresó que la principal sospecha de quienes residen en la zona es que fue por “una rivalidad de fútbol, así empezó"."El chico que falleció aparentemente es de la zona. Vive acá creo que con el padre y la abuela. No sé si el grupo y el chico fallecido ya se conocían de antes. Era una cantidad importante y todos contra él”, remarcó.En ese sentido, una vecina -que prefirió no revelar su identidad- señaló a C5N que se escucharon "gritos violentos" a lo largo de madrugada provenientes de "chicos muy jóvenes"."Llegué a ver un grupo de más o menos quince chicos. Todos eran chicos muy jóvenes. En ese contexto, vi a alguien guardándose algo en un bolsillo, similar a un cuchillo", señaló la mujer.Por último, la testigo señaló: "El chico asesinado intentó entrar al jardín de una casa para pedir ayuda. No me imaginé tremenda violencia".Según indicaron fuentes policiales, uno de los agresores fue identificado como Damián Copelian (21), residente de Santa Teresita, quien fue aprehendido en la esquina de la avenida Costanera y calle 32, a unas diez cuadras de lo ocurrido, luego de que los registros de cámaras de seguridad y declaraciones de algunos vecinos lo situaran en la escena de los hechos.Por otro lado, voceros judiciales indicaron a Télam que en las próximas horas se esperan los resultados preliminares de la autopsia de la víctima para determinar las causas de su deceso.Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien los indagará con el correr de la jornada por el delito de "homicidio en riña".En tanto, los dos menores de edad serán investigados por el Fuero de Responsabilidad Juvenil de la jurisdicción.Si bien aún restan conocerse algunos detalles, este asesinato guarda similitudes con el del estudiante de Derecho Fernando Báez Sosa, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Gesell el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche "Le Brique".La madrugada de ese día Báez Sosa fue atacado a golpes por un grupo de jóvenes rugbiers que acababan de ser expulsados de la disco.Horas después del homicidio, fueron detenidos en la casa de veraneo que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen, y quedaron alojados primero en el penal de Dolores y luego en Melchor Romero.