A un año del juicio, rugbiers y padres de Fernando Báez Sosa esperan fallo clave

El 2 de enero de 2023 hubo un antes y un después en el crimen de Fernando Báez Sosa. Ese día, en medio de una enorme expectativa, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores empezó a juzgar a los ocho rugbiers acusados de haber matado al joven de 18 años en Villa Gesell.Después de tres años de espera, los papás de Fernando miraron por primera vez a la cara a los jóvenes imputados por el asesinato de su hijo. De hecho, compartieron con ellos la misma sala a lo largo de las tres semanas que duraron las audiencias.Tras extensas jornadas, cargadas de emoción y de dolor, finalmente el 6 de febrero, luego de un cuarto intermedio de varios días para deliberar, los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari dieron a conocer su veredicto.En primera instancia, condenaron a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comello y a Matías Benicelli por ser coautores del delito de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves reiteradas”.Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron considerados “partícipes necesarios” de ese mismo hecho, y reciberon una pena de 15 años de cárcel.Sin embargo, casi 11 meses después de esa sentencia, lo ciero es que las condenas a los rugbiers no están firmes. Tras el fallo, la fiscalía, la querella y la defensa apelaron. Los abogados de Silvino Báez y de Graciela Sosa pidieron que se modifiquen las penas para los tres rugbiers que fueron condenados a 15 años de prisión y que en su lugar reciban una pena a perpetua.Por su parte, Hugo Tomei, el abogado defensor de los rugbiers, dijo en su presentación que la condena de sus defendidos debería ser por “homicidio en riña” en el caso de los que ya tienen prisión perpetua y que los tres sentenciados como “partícipes secundarios” deberían ser absueltos.En cuanto a la fiscalía, solicitó que los 8 jóvenes condenados sean considerados coautores del “homicidio agravado” de Fernando Báez Sosa y condenados por igual a perpetua.En este sentido, Facundo Améndola, uno de los abogados de los padres de Fernando, explicó a TN: “Casación todavía no resolvió y no hay una fecha prevista para que lo haga. Vamos a tener que seguir esperando. Igualmente, eso no significa que la condena va a quedar firme, sino que cuando resuelva Casación, se va a abrir una vía para nosotros o para la otra parte para seguir recurriendo”.Sobre esto, dijo que todavía hay otras instancias judiciales para seguir apelando: “Se puede recurrir a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y en última instancia a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación”.“Nosotros pedimos perpetua para todos. Para que quede firme la pena estamos hablando de que quizás pueden pasar 4 o 5 años”, explicó.El juicio a los rugbiers en Dolores empezó el 2 de enero con la declaración de los padres de Fernando Báez Sosa, que contaron cómo su hijo había organizado con mucha expectativa sus vacaciones a Villa Gesell con unos amigos.Luego habló el papá de la novia de Fernando y también lo hicieron los 9 amigos que presenciaron el momento de la golpiza de los rugbiers al joven de 18 años. La mayoría de los chicos dijeron que vieron como Máximo Thomsen le había pegado con saña a Báez Sosa y además dieron detalles de cómo empezó la pelea dentro del boliche.Durante el debate también se expusieron partes de las conversaciones que tuvieron los acusados después del ataque. “Flashamos, matamos a uno. Se quedó desmayado y dijeron que lo llevaron al hospital sin signos vitales”, dice uno de los mensajes que Ciro Pertossi envió.En las audiencias más técnicas, uno de los peritos que analizó las prendas de vestir de los acusados y de la víctima, aseguró que la suela de la zapatilla de Thomsen quedó marcada en la cara de Báez Sosa tras haberle dado patadas.Sin embargo, en la novena jornada llegó una de las declaraciones más sorpresivas. El primero de los rugbiers en romper el silencio fue Luciano Pertossi.La jueza María Claudia Castro le pidió a los peritos que estaban declarando que se retiraran de la sala, y llamó a Pertossi para que pasara al frente a hablar. Nervioso, se levantó y pasó directo a la silla, desde donde dijo: “Decían que yo venía de ese lado, pero yo no estaba ahí, eso quiero aclarar”.Rápido de reflejos, el abogado Fabián Améndola le retrucó: “¿Dónde estabas vos entonces?”. “Yo no quiero responder lo que me preguntás. No quiero responder a ninguna otra pregunta. No se esfuercen en hacer ninguna otra pregunta porque no voy a responder”, contestó Pertossi ante los efusivos cuestionamientos de la fiscalía y la querella.Después de esta audiencia, fue el turno de los familiares de los rugbiers. En la tercera semana del juicio, tras la declaración de su mamá, Rosalía Zárate, finalmente Máximo Thomsen pidió hablar ante el tribunal.“Me pegaron una piña en la cara y así reaccioné pegando patadas, pero jamás en la vida lo hice con intención de matar a alguien. Dicen que yo organicé, que soy líder y yo me metí a pelear porque vi que era una persona contra muchos. Era una ronda y mi amigo solo. No sé si le pegue a Fernando, no recuerdo a quién le pegué, ni cómo. En el momento estaba en shock”, dijo.Tras los alegatos de cierre y luego de un cuarto intermedio que duró 10 días, finalmente el tribunal condenó a los rugbiers.“Le agradecemos muchísimo a la gente. Ahora estoy un poco más tranquilo, pero vamos a ir por todo”, sostuvo Silvino Báez apenas salió de tribunales, acompañado de Graciela. Minutos después, los abogados de los padres aseguraron que iban a ir Casación para apelar la pena y pedir perpetua para todos. Casi 11 meses después de eso, los papás de Fernando siguen pidiendo justicia.