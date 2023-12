En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp desde este lunes

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizada en todo el mundo pero en algunas ocasiones los celulares que se utilizan se convierten en tecnología obsoleta y deja de funcionar. En qué celulares dejará de funcionar la aplicación a partir del 1 de enero.



Cada determinadas semanas o meses lanzan actualizaciones que algunos teléfonos no soportan por lo que dejan de ser compatibles con la app de Meta, cómo suele hacer la empresa comunicó con tiempo cuáles son los dispositivos incompatibles para que los usuarios puedan tomar la decisión que quieran al respecto.



Se trata de una lista de casi 40 modelos de celulares que a partir del 1 de enero de 2024 dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería y tendrán que buscar una nueva forma de comunicarse o cambiar el aparato por uno nuevo. Cuáles son los celulares que dejarán de tener acceso a Whatsapp Teléfonos con Android OS 5.0 y versiones posteriores.

Teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores.

Teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores (incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2).

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

The Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

IPhone 6S

IPhone SE

IPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum