Domingo nublado y máxima de 29ºC: El pronóstico para el último día del año

La mañana del último día del año inició fresca, pero se prevé que a lo largo de la jornada la temperatura vaya en aumento hasta llegar a los 29ºC, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. La jornada se presentará mayormente nublada.Como cada año, surge la duda: ¿mesa adentro o mesa afuera para reunirse en familia y recibir el nuevo año? Esta vez la respuesta es mesa afuera. La noche estará ideal para disfrutar al aire libre, ya que no se pronostican lluvias. No obstante, se recomienda tener a mano una campera liviana, ya que la temperatura podría bajar hasta los 17ºC durante la madrugada.El 1º de enero del 2024 iniciará nublado y anticipan una temperatura máxima de 31ºC en toda la región.Para el martes, el SMN pronostica mayor presencia del sol y temperatura que oscilará entre los 17ºC de mínima y 31ºC de máxima. El miércoles, en tanto, la mínima será de 20ºC y la máxima de 31ºC.Desde el jueves las temperaturas máximas irán en ascenso y superarán los 33ºC. No hay pronóstico de lluvias para toda la semana, por lo que será ideal para disfrutar al aire libre de la costa, el río y la pileta.