La familia de Micaela García rechaza los cambios que propone la Ley Ómnibus

La familia de Micaela García, la joven que fue asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017 y cuyo femicidio originó la sanción de una ley que lleva su nombre, rechaza los cambios que propone la Ley Ómnibus presentada en el Congreso por el presidente Javier Milei.



"El proyecto intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley", explica la familia de la joven en un comunicado enviado este sábado bajo la consigna #NoALaModificaciónLeyMicaela.



La modificación propuesta en el Artículo 535 de la Ley Ómnibus, es la siguiente: "Sustituyese el artículo 1° de la Ley N° 27.499 por el siguiente: “ARTÍCULO 1°- Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".



Sin embargo, el artículo aún vigente de la Ley Micaela es: “Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.



Por ello, es que Andrea Lescano y Néstor García, madre y padre de la joven, rechazaron la modificación e indicaron: "Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas "…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia" y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes".



La Ley Micaela, Ley 27.499, se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran.



Al recordar el femicidio de su hija, la familia de la joven indica que "ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Micaela, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia".



Y remarcan que "muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Además de que no es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que pretende modificarse".



A cinco años de haberse sancionado la Ley Micaela, la familia que dedica su vida a promover la instrumentación de la misma, sostiene: "Estamos convencidos de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza. Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre".



Además, en el comunicado, la familia señala: "Todas las fuerzas políticas en aquel diciembre del 2018, acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan "borrar con el codo lo que escribieron con la mano". Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras". (NA)