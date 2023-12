Turismo: Gualeguaychú se postula para reposicionarse como un destino cercano

Nueva gestión, otras expectativas

Marcelo Friedrich,y a la posibilidad de que la ciudad vuelva a ser elegida como un buen destino en el verano.“Venimos de una temporada baja que fue distinta, el turismo uruguayo hizo que no se sintiera esa merma en cuanto al trabajo y podríamos decir que fue la mejor temporada baja en años. Pero hay que ser cautos para la temporada de verano, donde se suman un montón de factores: la situación climática, que no jugó en contra en estos últimos días y fundamentalmente, la actual situación económica del país y los anuncios presidenciales, que seguramente han hecho evaluar a mucha gente sus vacaciones”, remarcó Friedrich.En cuanto a lo que respecta a reservas, Marisa Yabrán sostuvo que “tenemos un movimiento relativamente calmo, no hemos sufrido bajas de las reservas que tenemos confirmadas, pero no es que tengamos ocupación completa para los primeros quince días de enero.En consonancia, Felipe Tommasi expresó que “esa buena temporada baja empujada por los uruguayos, hizo que pudiéramos prepararnos para el verano con otra expectativa. Siempre pasaba que Gualeguaychú explotaba en verano y se caía mucho en el resto del año sacando los fines de semana largos. Esta vez fue diferente”.Los prestadores coincidieron en que “Gualeguaychú pudo mantenerse dentro de un rango de precios acorde a la exigencia, porque la temporada baja ayudó mucho con el ingreso de turistas uruguayos. Hemos ido ajustando las tarifas en forma progresiva pero sin considerarnos una ciudad cara, ni para alojarse, ni para comer ni en las actividades que presenta”.Acerca de las primeras sensaciones que generó en sector el inicio del gobierno municipal, Friedrich expresó queNo digo que hayamos trabajado mal en la gestión anterior, por el contrario, pero vemos en este caso una apertura un poco mayor. Nosotros tenemos una mirada amplia sobre la forma de concentrar el turismo en la ciudad, que verdaderamente sea turismo todo el año. Desarrollar todos los fines de semana con una agenda de eventos que se puedan recuperar para la agenda y la idea, siempre es que estén fuera de los fines de semana largo”.También se refirieron a la Fiesta del Pescado y el Vino, los cambios en su fecha de realización y lo que representa para la ciudad. “La fiesta está bien, genera un movimiento importante, no tanto quizá en lo relacionado con el alojamiento, si en lo gastronómico, pero creemos que Gualeguaychú tiene que contar con una fiesta de estas características. Después será cuestión de poder reubicarla en el calendario, entendiendo que con el Carnaval, el verano de la ciudad está absolutamente bien vendido. Pero la fiesta tiene que seguir, es algo importante y desde nuestro lugar podemos aportar ideas que seguramente servirán para su reconfiguración”.También resaltaron la importancia de que la ciudad pueda instalar en la agenda de turismo otro tipo de atractivos como los viñedos, los museos, el ecoturismo o las actividades en el río. “Entendemos que hay muchas cosas para poder disfrutar de Gualeguaychú, que el Carnaval sea el gran motor durante el verano, pero que no se pierdan otros atractivos que pueden generar mucho movimiento de turismo. También el deporte fuera de la temporada de verano tiene que ser otro punto alto para la generación de movimiento, lo mismo que el turismo internacional, que Gualeguaychú sea una alternativa para aquellos que viajan a otros destinos, que en algún momento ingresen a la ciudad y puedan disfrutar de sus atractivos”.