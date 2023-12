Lionel Scaloni visitó el negocio de su hermana en Pujato y sorprendió a todos

“Se llevó media pastelería”

Lionel Scaloni se encuentra en Pujato, su pueblo, junto a su familia. El entrenador de la Selección está radicado en España, pero vino a la Argentina para celebrar Año Nuevo en el lugar donde nació y donde viven sus padres y sus hermanos.Y, claro, el DT campeón del mundo visitó este viernes la flamante pastelería que abrió su hermana, Corina, en el pueblo. El momento quedó retratado en una foto publicada por la cuenta oficial del local, Scala Bakery (@scalabkry). Una imagen que se hizo viral.ç, publicó Corina en las redes oficiales. El posteo recibió miles de ‘likes’ en cuestión de minutos y cientos de comentarios.Corina disfruta de su emprendimiento. Así lo reflejó hace unos días cuando inauguró el local: “Para los que no me conocen, soy Corina, contadora pública de profesión originaria y reversionada en pastelera. Lo que empezó como un sueño hoy se hizo realidad. Scala Bakery abrió sus puertas”.La hermana de Lionel Scaloni contó: “Los míos saben lo que me costó dar este paso, siempre con los pies sobre la tierra y los valores de mis viejos: trabajo, responsabilidad, amor y respeto. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus buenas energías, no creo ser merecedora de tanto”.Y concluyó: “Deseo que sea el inicio de muchas cosas buenas y que podamos acompañarlos con un pedacito de felicidad dulce para compartir”.