Recomiendan reforzar medidas de prevención contra el dengue

Sociedad Se confirmaron dos nuevos casos de dengue en Entre Ríos

La cartera sanitaria nacional advirtió este viernes, a través de un comunicado, que frente a la circulación viral de dengue en varias jurisdicciones del país y los países vecinos y la alta movilidad de personas en ocasión de las fiestas de fin de año, "es necesario reforzar los cuidados para la prevención y protección de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti".En tal sentido,Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de adoptar medidas de prevención, tales cómo la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua o que puedan hacerlo, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores.Para ello, es importante eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.) dentro y fuera de la vivienda y/o lugar de trabajo.También remarcaron la necesidad de dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua de lluvia o riego (baldes, palanganas, tambores, juguetes, etc.).Las recomendaciones incluyen cepillar, limpiar y cambiar regularmente el agua de bebederos de animales cada 2 o 3 días, cubrir y desagotar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.Cepillar o frotar las paredes internas del recipiente es fundamental para desprender los huevos de mosquitos que estén adheridos allí.También forma parte de las medidas preventivas evitar plantas en recipientes con agua o cambiarla frecuentemente (cada 2-3 días, con el mismo procedimiento que en el punto anterior); reemplazar el agua de las macetas o contenedores de plantas por arena, evitando que se forme un charco en la parte superior; rellenar los porta-macetas con arena a fin de absorber el excedente de agua de riego; mantener los patios y jardines desmalezados; destapar canaletas y desagües de lluvia; verter agua caliente (100°C) en las rejillas de desagüe y colocarles mallas metálicas o tela mosquitera; mantener tapados los tanques y recipientes (aljibes, cisternas, etc.) que se usan para recolectar y almacenar agua, evitando dejar espacios o aberturas por donde los mosquitos puedan ingresar; y mantener limpias y cloradas las piletas de natación. Cubrirlas cuando no se utilicen.Para evitar la picadura del mosquito se recomienda usar repelentes de acuerdo a la edad y según las recomendaciones del envase; utilizar ropa clara que cubra brazos y piernas, especialmente durante las actividades al aire libre; utilizar ahuyentadores domiciliarios de mosquitos como tabletas, aerosoles (interior) y/o espirales (exterior) de acuerdo a las recomendaciones del producto; colocar mosquiteros en puertas y ventanas de los hogares; y proteger camas, cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras o tules; además las personas embarazadas deben extremar estos cuidados.El comunicado señala que en el momento actual se registra circulación viral de dengue en varias jurisdicciones y en países limítrofes; al mismo tiempo, se presentan condiciones ambientales favorables para la proliferación de mosquitos como las altas temperaturas y lluvias abundantes en gran parte del país.A su vez, las personas que se movilizan en ocasión de las fiestas de fin de año pueden verse afectadas y trasladar el virus a nuevas zonas, promoviendo nuevos ciclos de transmisión en sitios donde ahora los virus no están circulando.El Ministerio de Salud indicó que trabaja con las autoridades provinciales sanitarias para reforzar acciones de prevención y el seguimiento de la situación epidemiológica en cada una de estas regiones.