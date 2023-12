Cómo funcionará el mercado de alquileres tras la vigencia del DNU

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) explicó i



El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario (Cocir) explicó las claves para entender el alcance de la derogación de la ley de alquileres, planteada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, que este viernes entra en vigencia y aclaró que "el DNU no afecta a los contratos de locación firmados con anterioridad". Es decir, aquellos firmados durante la vigencia de la ley de alquileres (y su modificatoria), "deben cumplirse con dicha ley", detallaron.



En un pormenorizado detalle, la entidad que representa a los corredores inmobiliarios explicó el alcance del DNU que deroga las leyes 27.551 y 27.727 y modifica normas del Código Civil y Comercial, y además está "condicionado al tratamiento de la Comisión Bicameral del Congreso", indicó la entidad.



En cuanto a la periodicidad de pago: no puede ser inferior a la mensual. Se admite el pago por anticipado de varios períodos juntos.



- Rescisión anticipada: el locatario puede rescindir anticipadamente el contrato en cualquier momento. Indemnización en favor del locador, equivalente al 10% del monto total que reste abonar del contrato.



- Fianza, garantía: las partes pactarán libremente las garantías y fianzas exigidas. Los depósitos pueden ser en pesos o moneda extranjera y se podrá acordar el plazo de la restitución.



Se elimina la compensación de alquileres con reparaciones, que hubiera realizado el locatario y la obligación del locador del pago de mejoras.



- Plazo: el que pacten las partes. No existe plazo mínimo legal. De no fijarse, la vigencia será de 2 años con destino habitacional y de 3 años para los restantes.



- Precio: libertad contractual para determinar precio, actualizaciones, utilización de índices de periodicidad. Se pueden pactar y publicar alquileres en moneda extranjera.



Por otra parte, el DNU propicia:



- Los contratos en pesos y desalentar fijar precios en moneda extranjera.

- Fijar contratos con plazos de 24 meses o más.

- Programar actualizaciones entre 3 a 6 meses.

- Evitar dobles variables de ajuste. Consensuar actualizaciones en base a índices que reflejen el efecto inflacionario.



"En un contexto inflacionario y de recesión económica, y a la espera de una normalización del mercado, es deber ético del corredor inmobiliario brindar un asesoramiento objetivo, imparcial y responsable que contemple las necesidades de inquilinos y propietarios", explicó la entidad presidida por Gabriela Ortíz de Urbina, que propicia la profesionalización de esta actividad.



Además, indicó que con este DNU "se refuerzan los principios de liberad contractual y autonomía de la voluntad", con lo cual es clave que "los contratos deban expresar de manera clara, precisa y exacta la voluntad de las partes".



En ese sentido, destacan que "resulta fundamental la intervención profesional, objetiva e imparcial de un corredor inmobiliario".



Finalmente, desde Cocir mencionaron en el comunicado que "los honorarios profesionales de los corredores inmobiliarios no se ven afectados por el DNU y se devengan en la moneda en la que se pacte el contrato".