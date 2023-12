Valle María aun no habilita la playa: los costos para ingresar al balneario

La Fiesta del Sol y del Río no se realizará en enero



“El río Paraná no nos da tregua, por lo tanto, la playa sigue sin habilitarse por el momento”, indicaron desde el área de Turismo de la Municipalidad de Valle María.La localidad es un atractivo muy elegido durante la temporada estival, pero este año, los niveles de las aguas no permiten el uso recreativo de las playas.De todas maneras, sí está habilitado el ingreso al Complejo Balneario Camping, contemplando el uso de los demás servicios.Los precios son los siguientes, y se aclara que estarán vigentes “siempre y cuando la playa no esté habilitada”.Por otra parte, el área de Turismo de la Municipalidad de Valle María, elabora unEs por eso que lanzó una encuesta para analizar algunos parámetros. Estará disponible on line durante enero y febrero. “Estamos elaborando un proyecto de ordenanza cuyo espíritu es la modalidad de mascota amigable, para que se permita el acceso de las familias y sus mascotas”, comentaron.Desde el área remarcaron que se trata de un proyecto que requiere la participación de la mayor cantidad de visitantes posibles. “Lanzamos esta encuesta para definir algunos parámetros necesarios y así tomar determinaciones que hacen al comportamiento de aquellas familias que tienen mascotas”, dijeron.Desde el municipio consideraron la necesidad de “ampliar los servicios para el Complejo Balneario Camping” y a su vez “analizar una tendencia cada vez más fuerte, sabiendo que son muchas las familias que prefieren salir con sus mascotas ante la imposibilidad de dejarlas en su casa”.Actualmente no se permite el ingreso con mascotas; permitirlo implica un cambio importante en los servicios y comodidades que se brindan y también en la forma de disfrutar el complejo, por lo que quieren conocer la opinión de quienes concurren y visitan asiduamente al lugar para tomar una decisión ya sea por el ingreso o no de las mascotas al balneario.Quienes quieran participar de la encuesta, pueden hacerlo a través del siguiente link: https://forms.gle/LYnqiDHSBZsWjS4h7 Asimismo, y teniendo en cuenta la crecida del río, la Municipalidad de Valle María decidió no realizar en enero la Fiesta del Sol y del Río 2024, tal como se realiza tradicionalmente.Debido al nivel que registra el río Paraná, los organizadores definieron suspender la tradicional fiesta. “El río Paraná experimenta una creciente que complicó la habilitación de la playa. No sabemos cuándo se podrá habilitar, todo depende del comportamiento de las lluvias al norte”, destacaron desde el municipio.El Complejo Balneario Camping se encuentra con dificultades por el desborde del riacho Las Arañas, pero sin embargo continúa abierto debido a la gran cantidad de visitantes que asiste para otras actividades como la pesca y el disfrute al aire libre.“El sector norte del complejo está complicado, no se puede utilizar, pero tenemos muchos quinchos con parrilla que garantiza que los visitantes puedan disfrutar de un día al aire libre. También se encuentra disponible el Camino de la Vaca, para quienes quieran conocer la flora arbórea de la barranca y realizar trekking, y además contamos con el sector de camping”, comentaron.Desde la organización destacaron que, si bien tienen la intención de realizarla durante la temporada, “todo depende del comportamiento del río Paraná”.