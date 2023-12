Un femicidio se publicó cada 28 horas en medios de comunicación en 2023

Política Ley Micaela será otra de las modificaciones que impulsará el Gobierno nacional

El reporte destaca que durante diciembre la cifra asciende a un femicidio cada 24 horas, mientras que entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de este año, se publicaron además en medios gráficos y digitales de Argentina un total de 351 intentos de femicidio, 52 intentos de femicidios vinculados y 6 Transfemicidios/travesticidios.El informe sostiene que el 62% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de las víctimas, el 57,8% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que 13 de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad o armadas.La asociación “Ahora que sí nos ven”, señaló en el comunicado que acompaña el informe que “esto nos refleja que una de nosotras es asesinada porque el varón tiene la posibilidad, porque hay una sociedad que cada vez más avala las desigualdades y prácticas machistas”.El comunicado enfatiza: “necesitamos un Estado presente que promueva estas transformaciones, no uno que estigmatice al transfeminismo y les quite jerarquía a las problemáticas de mujeres y LGBTI+”.