Festival de Diamante: los precios de las entradas y la cartelera de artistas

En una conferencia de prensa, en la cual estuvo presente Elonce, la Municipalidad de Diamante presentó de manera oficial la edición 2024 del tradicional Festival de Jineteada y Folclore que se realizará del 5 al 8 de enero en el Campo Martín Fierro.Se dio a conocer los músicos, artistas y tropillas que serán parte de la 52ª edición. El domingo 31 de diciembre se habilitará la venta online de las entradas, que tendrán un costo de 10.000 pesos. Estudiantes y jubilados abonarán 7.000 pesos.“Estamos contentos de haber tomado la decisión de realizar el Festival, y entendemos la responsabilidad con la que tenemos que encararlo”, sostuvo el Intendente.Cabe señalar que en esta edición, debido a la emergencia sanitaria por Encefalomielitis Equina, no habrá desfile de agrupaciones tradicionalistas por las calles de la ciudad, ni se realizará el entrevero de tropillas entabladas.“Hemos trabajado con el SENASA desde el primero momento y también con veterinarios privados. Hay un protocolo estipulado para el control de eventos, el mismo exige tener la libreta sanitaria al día. A partir del 1 de febrero SENASA exige la obligatoriedad de la vacuna de la Encefalomielitis, y gracias a una gestión municipal todos los caballos que entren al predio lo van a hacer con dos dosis de vacunas puestas”, destacaron.La CallejeraSangre PaiubreraCatherine VergnesLos Entrerrianos IsondúGauchos Of The PampaGanador Del Pre Diamante Grupo Tus AmigosFabián NoriegaBallet Diamante BailaYoel HernándezDos Más UnoLos del GualeyánMarina GonzálezMarcos PereyraTribhuTolato TríoGanador Del Pre Diamante Jorge Rodríguez y Los del PatioBallet Diamante BailaCaldenesLos SpiazziMariela CampodónicoMi Sueño ChamaméMaravillas AlemanasGanador del Pre Diamante Dúo NavarroBallet EmoveréLos NocherosCarlos Ramón FernándezMilagros CalivaRubén GiménezBallet EmoveréLos Taitas de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)Los Bonitos de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)La Bochinchera de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos Aires)La Surera de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)El Relincho de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)La Cerda Brava de Pergolesi Oreste (Tostado, Santa Fe)La Costera de Oscar Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)El Entrevero de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)La Sin Querencia de Ismael Palem (Casilda, Santa Fe)La Esperanza de Leo Colli (Seguí, Entre Ríos)La Sin Estribos de Marcos Urriel (Ibicuy, Entre Ríos)Los Anónimos de Leandro Fernández (Caseros, Entre Ríos)Los Diablos Negros de Laureano Pape (Urdinarrain Entre Ríos)Los Dos Amigos de Cremasco y Ereza (Monte Buey Córdoba)La Candelaria de Nievas (Aranguren, Entre Ríos)La Sapucay de Gómez (Aldea San Antonio, Entre Ríos)La Amistad de Cristian Jacobo (San Víctor, Entre Ríos)Los Vascos de Mariano Azcuarrain (Basavilbaso, Entre Ríos)La Sin Querencia de Mario Olier (María Grande, Entre Ríos)Los Humildes de Negui Acosta (Las Cuevas, Entre Ríos)El Penacho de Jorge Valenari (Mansilla, Entre Ríos)La San Vitera de Jeremías Jacobo (San Víctor, Entre Ríos)Miguel GómezChano IzaguirreMarcelo PellejeroIván HofstetterJuan Carlos RiveroUberfil ConcepciónPedro Saubidet- Entradas generales: 10.000 pesos. (A partir de los 13 años)- Jubilados: 7.000 pesos (Presentar en puerta Carnet o Recibo de sueldo)- Estudiantes diamantinos (Secundario, terciario y universitario) 7.000 pesos (concurrir previamente al Área de Juventud con DNI, Libreta de estudiante terciario, universitario o constancia vigente de la institución)- Plateas: 3.000 pesos- Plateas no numeradas: 1.000 pesosLas puertas del predio se abrirán a las 18 horas. A partir del domingo 31 de diciembre se habilitará la venta de entradas online, a través del link https://diamante.tike.com.ar/ Además, se podrán adquirir de manera presencial los días del evento, desde las 17 horas, en la Dirección de Cultura (25 de Mayo y Urquiza) y en las boleterías del Campo Martín Fierro.Las entradas también se podrán abonar en 3 cuotas con las tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Entre Ríos.Los organizadores adelantaron que las Entradas del “Buen Contribuyente” serán válidas para el día viernes 5, y se entregarán dos tickets gratuitos por contribuyente que se encuentre al día en las Tasas Municipales. Se aclaró que quienes hayan realizado convenios de pagos o estén adheridos a moratoria vigente no son beneficiarios a dichas entradas.Las mismas se podrán retirar en la Dirección de Cultura (25 de Mayo y Urquiza), el miércoles 3 y jueves 4 de enero, de 8 a 18; y el viernes 5, de 8 a 12 horas.Los beneficiarios deberán presentar el DNI y el comprobante de pago de una tasa municipal para agilizar el trámite. En el caso de que sea envíe a un tercero, este deberá presentar la autorización escrita del Titular, especificando apellido, nombre y D.N.I del autorizado, con firma y documento de quien retira y algún servicio municipal pagado.Los bonos de Pase Libre, para personas con discapacidad que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad, deberán ser tramitados los días 29 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero, de 8 a 12 horas, en la Coordinación de Discapacidad y Adultos Mayores, ubicada en CIC.Para ello, tendrán que asistir con el DNI del titular y el CUD original. En caso de requerir acompañante, asistir con su DNI también.Se recuerda que los estudiantes secundarios, terciarios y universitarios diamantinos también deberán registrarse previamente en la oficina del Área de Juventud, ubicada en el CIC, hasta el 5 enero, en el horario de 7:30 a 12 horas.Concurrir con DNI, Libreta de Estudiante o Constancia vigente de la institución para acreditar sus datos. Luego, podrán adquirir las entradas correspondientes en el punto de venta.Para mayor información se puede consultar el Facebook Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Facebook “Municipio de Diamante”, Instagram “Diamante Municipio” o a través de la web oficial del Municipio www.diamante.gob.ar