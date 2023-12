Continúan las obras en el corsódromo de Gualeguaychú en vistas al carnaval

Entradas y sectores CUD

El 6 de enero comienza el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina y el escenario se pone a punto. La Comisión del Carnaval del País, junto al Municipio de la ciudad de Gualeguaychú, llevan adelante obras en diversos sectores del Corsódromo. Actualmente se trabaja en el recambio de luminarias de la pasarela, la revalorización de los sectores pullman y vip, además de otras tareas atenientes a mejorar las condiciones en general.Uno de los trabajos más destacados se concreta en mejoras de accesibilidad al predio para personas con discapacidad y el sector indicado para personas con discapacidad motriz. En dicho ámbito se llevan a cabo tareas que permitirán mayor fluidez y permanencia en el espacio, también se mejora el sector de sanitarios para optimizar el desplazamiento.Además, se contará con señalética que marcarán los distintos sectores y accesos. “Estas obras que iniciamos de cara a la nueva edición del Carnaval son de gran relevancia ya que fueron un reclamo de los últimos años. Hemos mantenido varias reuniones con el nuevo gobierno municipal, con el intendente, la vice y los concejales para llegar a esta instancia y, al fin, podemos contar con los espacios en mejores condiciones” expresó la presidenta de la Comisión, Dra. María Victoria Giménez al recorrer las obras en la mañana de este miércoles.“Si bien nos queda mucho por hacer, este es el inicio y continuaremos las mejoras durante el próximo año”, agregó.Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada, sin cargo, de martes a jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado, en caso que el mismo acredite un acompañante, también tendrá acceso a una entrada sin costo. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País.En cuanto al acceso al predio, las personas con discapacidad motríz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio.Las personas que cuenten con el CUD y no tengan discapacidad motríz ingresarán por las demás entradas donde contarán con un acceso con prioridad y podrán optar por una ubicación en tribunas gratuitas o comprar el lugar que deseen.Aquellas personas con discapacidad que no residan en la ciudad, podrán comunicarse telefónicamente con Boletería para coordinar la reserva de entradas y ubicaciones. Los números son (03446) 424365 | (03446) 431283 | (03446) 438193 | (03446) 438131 o mediante WhatsApp al 3446 347566. Vale destacar que se otorgarán tickets hasta completar el cupo previsto.