En Gualeguaychú y Concordia hubo manifestaciones por las medidas de Milei

La Confederación General del Trabajo local, junto a la Asociación de Trabajadores del Estado, las Centrales de Trabajadores Argentinos en sus dos variantes, sectores cooperativos y de la economía popular, dirigentes del Piaggismo y vecinos se convocaron desde las 19 en la Plaza Urquiza de Gualeguaychú para rechazar las medidas económicas implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei.El número masivo de personas demostró el poder de movilización que detentan los referentes de los gremios y sindicatos como también quienes están al frente de los grupos sociales de la ciudad. Dijeron presentes los colectivos de Derechos Humanos de la ciudad con sus tradicionales pañuelos blancos y del feminismo.La concentración arrancó con un aplauso colectivo mientras se agitaban un par de banderas argentinas, del PJ, de ATE y de la CTA. Varios ex concejales de la gestión saliente y miembros del gabinete de Martín Piaggio estuvieron en la primera línea.Durante el acto se leyó un documento del Consejo Directivo Central de la CGT donde se señala que “cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.El DNU está viciado de origen y por lo tanto es nulo, tal como lo expresa nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Hoy vinimos a pedirle a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare la inconstitucionalidad del DNU. Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República.Es el Parlamento quien debe debatir cada una de las iniciativas del Poder Ejecutivo, como lugar natural para el diálogo político entre los representantes de todos los sectores. Vivimos en una República de iguales, no somos un estado mesiánico ni una monarquía”.Ante, el secretario general de ATE Gualeguaychú, Alberto Mendoza, aseguró que “sin dudas 2014 será un año de estar en la calle, es lo que corresponde. Indudablemente, el pueblo cuando le quitan derechos va a la calle. Tenemos un Estado de derecho que quieren abolir. A través de los años hemos conseguido un montón de reinvindicaciones que hoy se quieren quitar”.“Estamos para repudiar un DNU con términos anticonstitucionales y es un intento de transferencia de la soberanía a manos extranjeras. Son medidas que le pegan fuerte no solo a la clase trabajadora sino también al pueblo en general”, agregó Mendoza y reclamó que se cumpla el ajuste contra la “casta, la oligarquía terrateniente, los jueces vitalicios de la Corte Suprema de Justicia y los grupos agroexportadores”.Al final de la lectura del documento, la concentración concluyó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional y el grito de “unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode”.También en Concordia se hizo presente una protesta en horas de la tarde de este miércoles en la plaza 25 de Mayo.Con el escenario de la Plaza 25 de Mayo, representantes de organizaciones sindicales, referentes barriales y vecinos en general se dieron cita, bajo las consignas "Abajo el DNU", "No es Ajuste, es Saqueo" y "Ni un Derecho Menos".Vale recordar que gremios como AGMER y ATE, integrantes de la Multisectorial, ya habían convocado a la protesta en el ámbito local, remarcóAdemás, el documento advierte sobre "las consecuencias negativas que estas medidas tendrán en la provincia de Entre Ríos, afectando a los trabajadores, sistemas educativos y de salud, así como la economía regional y la situación de desempleo". Incluso se señala un "despertar social con manifestaciones, cacerolazos y acciones legales contra decretos que se consideran inconstitucionales y autoritarios".El sector explicó que se rechaza "enérgicamente el llamado "protocolo antipiquetes" por ser un ataque al derecho a la protesta social y se exige a la Corte Suprema proteger la Constitución y a los legisladores legislar en beneficio del pueblo y no en detrimento de los trabajadores".Además, se repudia el "respaldo represivo del gobierno y se llama a la unidad y organización, proponiendo un paro general de centrales sindicales y movimientos sociales como medida para detener estas políticas perjudiciales y las tendencias autoritarias del gobierno".Además, desde ATE Concordia se instó "a los legisladores y legisladoras de nuestra provincia a no respaldar y a rechazar categóricamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por la presidencia, el cual causará un considerable sufrimiento al pueblo argentino".