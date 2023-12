Inquilinos pedirán la nulidad de la derogación por DNU de Ley de Alquileres

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, adelantó que esa organización realizará este jueves presentaciones judiciales simultáneas en diferentes provincias para pedir la nulidad de la derogación de la Ley de Alquileres que está incluida en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía dictado por el presidente Javier Milei.



"Hay un drama generalizado, que es que la gente no sabe dónde vivir", aseveró esta mañana Muñoz al anticipar esta serie de planteos de nulidad que realizará mañana.



En este sentido, explicó que irán "no por la inconstitucionalidad del DNU" sino en un pedido de nulidad.



"Mañana hacemos la presentación en la Justicia, no por la inconstitucionalidad del DNU sino en diferentes provincias. Para no caer en el fuero de la Ciudad, que es obviamente macrista, vamos a presentar en diferentes provincias el pedido de nulidad de lo que tiene que ver con el sector afectado, que es el de los inquilinos en nuestro caso", anticipó Muñoz.



En declaraciones a El Destape Radio, señaló que lo que establece el DNU "no es sólo una derogación de la Ley de Alquileres" sino que, "además, el Gobierno está redactando un nuevo Código Civil en el decreto, que básicamente lo que establece es que no haya reglas de juego para alquilar vivienda en la Argentina".



"Sería el único país del mundo en el que un contrato de alquiler para vivienda permanente podría ser de un día, una semana, un mes y se podría pagar en cualquier moneda que te exijan", detalló.



"Es muy difícil de imaginar la magnitud de las consecuencias que podría tener una medida de este tipo; lo que sí sabemos es lo que empieza a suceder, hay aumentos de 500 o 600 por ciento para los contratos que se renuevan y ya hoy la consulta permanente de inquilinos e inquilinas en todo el país es que no saben dónde van a ir a vivir en unos días y que están desesperados", relató.



En este sentido, agregó: "Hoy hay un drama generalizado que es que la gente no sabe dónde vivir; ayer la tapa de un diario decía 'volver vencidos a la casa de nuestros padres', y recibí muchísimos mensajes planteando que no tienen casa a donde volver".