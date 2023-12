Robo de bebés en dictadura: “Casación pidió que se revisen las penas impuestas”

Sociedad Anularon pena a médicos acusados de robo de bebés durante la última dictadura

La Cámara de Casación Penal Federal resolvió anular las penas a los médicos Miguel Torrealday y Jorge Rossi, quienes fueron condenados en primera instancia por el robo de Sabrina Gullino y su hermano, cuando eran bebes, durante la última dictadura cívico-militar.En ese sentido,dialogó con el abogado querellante de Gullino, Marcelo Boeykens, quien expresó: “La Cámara de Casación Penal Federal anuló la sentencia que había dictado la jueza Noemí Berros hace unos meses por la cual se ratificaba la condena que pesaba sobre los médicos Miguel Ángel Torrealday y Jorge Rossi de nueve y seis años, respectivamente”.“Como partes querellantes y abogados de Sabrina Gullino, intentaremos sostener las penas más altas que podamos, que tendrán que estar entre los nueve y seis años, tomando como parámetro la causa primitiva que fue el hospital militar del 2011”, sostuvo.Con respecto a la reducción de la pena de Torrealday y Rossi, señaló: “Está clara la participación de los médicos en el robo y sustracción de Sabrina Gullino y de su hermano mellizo, la cual está totalmente acreditada”.“Está acreditado que los mellizos pasaron por el IPP, que fueron atendidos por Rossi y Torrealday. Sabrina Gullino restituyó su identidad en 2008, en el marco de la causa hospital militar, se acreditó su paso por el IPP y luego su traslado a Rosario en donde pudo ser adoptada en el contexto legal. Del mellizo no sabemos qué pasó, cuando un 27 de marzo fue sacado y dado de alta del IPP, pero no sabemos a dónde fue a parar”, añadió.En cuanto a la condena de los médicos, indicó: “Solamente cumplieron unos meses de prisión domiciliaria, una modalidad a la que no nos opusimos entendiendo la edad y la salud de Torrealday y Jorge Rossi, quienes son personas mayores a los 70 años, así que no nos oponemos a esa modalidad”.Al ser consultado sobre la defensa de los médicos, sostuvo: “Ellos adujeron que el IPP era un instituto de puertas abiertas y que cada médico llevaba sus pacientes, pero que no tenían control sobre los niños, niñas que llegaban y eran internados en el Instituto Privado de Pediatría (IPP). Eso fue volteado por la querella y la fiscalía, donde cada uno de ellos estuvo al menos 130 horas en presencia de los mellizos”.Asimismo, destacó que “cada vez que esta causa sale a la luz, son muchos los casos y las consultas. Aquellas personas que duden de su identidad o tengan datos para aportar, deben comunicarse al Registro Único de la Verdad que es el 4234310. Actualmente, tenemos más de 200 legajos de personas que dudan de su identidad, que son lo que llamamos presentaciones espontáneas y también hay denuncias, que terminamos derivando a la Justicia o a la Fiscalía para investigar”.A su vez, se refirió a la posibilidad de un análisis de ADN: “Cuando hay verosimilitud del hecho, si está adentro del rango etario nacido entre 1975 y 1983, así como otros datos que demuestren que es una persona apropiada, nos llevan a pedir a la Comisión Nacional por Derecho de Identidad (CONADI) que tiene convenio con Registro Único de la Verdad, para que realice una muestra de ADN”.Por último, se refirió a las novedades sobre la nulidad de la pena para los médicos: “Entre febrero y marzo, el Tribunal Oral Federal de Paraná pondrá fecha de debate, de juicio oral, el cual será muy acotado. Se discutirá el monto de la pena y no se llamará a nuevos testigos, en la última oportunidad si declaró Sabrina Gullino, pero está muy cansada así que esperamos que en esta instancia no haya nuevos testimonios. Veremos qué resuelve el Tribunal Oral Federal de Paraná que será una condena no muy alejada de seis años para Jorge Rossi y nueve para Torrealday”. (Elonce)