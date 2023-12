Inauguran en María Grande una réplica del Faro del Canal de Beagle

Se inaugura este viernes, a partir de las 21 horas, una réplica del Faro del Canal de Beagle. El acto se llevará a cabo en la plaza de Avenida Argentina de María Grande. En ese sentido,dialogó con el soldado veterano, Hugo De Angeli.Con respecto a los materiales, indicó: “La obra de arte es de un escultor del barrio Santa Ana de María Grande, ‘Yiyo’ Lescano, quien se ofreció. Está hecho con material de hierro, después lo va cargando con porlan y cemento para parar la pirámide. La parte de arriba del faro la hicimos con otros soldados y unos muchachos que trabajan conmigo en el galpón, donde un hombre de Ramírez nos aportó la idea de la luz para la noche”.“Estuve en el servicio militar activo entre los años ’77 y ’78, donde en mayo salí de baja y el 30 de noviembre me reincorporaron junto con otros soldados. Estuvimos unos días en Paraná, donde nos dieron ropa y armamento, en el cual de un momento para el otro nos cargaron arriba de un avión y nos trasladaron a Río Gallegos para ese momento del conflicto, pero felizmente no se llevó a cabo”, recordó.En ese contexto, mencionó que “estaba en los cuarteles de Paraná, donde un día al mediodía nos dieron sopa y le digo a unos compañeros que me parecía que nos iban a embarcar pronto, pero me contestaron que eso no iba a pasar. Sin embargo, a la tarde dieron la orden para marchar”.Asimismo, expresó que “nos dieron una hora antes de subir al avión para avisar a nuestros familiares, donde estaba a 70 kilómetros de Paraná y las comunicaciones eran muy escasas, así que no pude. Mi madre se enteró como a los 15 días de que estaba el sur por un suboficial del Ejército que tenía familiares en María Grande”.Por último, se refirió a la inauguración del faro: “Es esta noche a las 21 horas, donde estamos ultimando detalles de cómo se realizará el acto, pero está todo en marcha e invitamos a que se arrimen por María Grande”.