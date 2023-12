Por segunda noche, se producen protestas masivas en rechazo al DNU de Milei

Una gran cantidad de manifestantes se movilizaron a las cercanías del Congreso Nacional golpeando sus cacerolas sobre la vereda, custodiados por la Policía Federal, en una serie de marchas que se reprodujeron en las ciudades de Mar de Ajo, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Junín, Resistencia, entre otras.



Personas autoconvocadas se concentraban la noche del jueves en el Congreso, Plaza de Mayo y distintos puntos del país, custodiadas por la policía, para manifestarse por segunda noche consecutiva en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei.



Una gran cantidad de manifestantes concurrían a las cercanías del Congreso Nacional golpeando sus cacerolas sobre la vereda, custodiados por la Policía Federal, y aprovechaban el semáforo rojo para desplegarse sobre la calle por unos segundos.



A la misma hora varios manifestantes se concentraban también en la Plaza de Mayo (sin presencia policial) quienes se sumaron a la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), que realizaban una “marcha de antorchas” en reclamo del "reconocimiento profesional de su actividad" desde las 19 y también en rechazo al DNU.



“La casta no es el pueblo” y “Unidad de los trabajadores, al que no le gusta se jode” son los cánticos que se escuchaban en la Plaza, acompañado por el ruido de aplausos y cacerolas.



Según comentaron a Télam miembros de la asociación de enfermería, inicialmente fueron “escoltados por un cordón policial” desde el punto de concentración en Congreso hasta la plaza frente a Casa Rosada, lo que llevó a que se corte una de las calles por unos momentos porque el carril liberado por los manifestantes para el transito “lo ocupó el cordón policial”.



Luego de unos minutos los efectivos se retiraron y los manifestantes continuaron con la protesta.

Por su parte, en la explanada del Congreso y en la Plaza del Congreso los manifestantes se continuaban golpeando las cacerolas en la vereda y, cuando el semáforo de la Avenida Callao se los permitía, ocupaban la calle incitando a los automovilistas detenidos a que también se manifiesten con bocinazos.



Una vez se retomaba la circulación del tránsito, los autoconvocados regresaban a la vereda tal como lo estipula el protocolo presentado hace días por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que penaliza a quienes corten la calle.





Cerca de las 22, muchas más personas se acercaban a la esquina de Callao y Rivadavia. En otras ciudades del país También esta tarde en Viedma los vecinos se convocaron en la plaza San Martin y marcharon por las principales calles de la capital rionegrina.



En ese marco los gremios que integran la mesa de la Función Publica anunciaron movilizarse el viernes a las 10 y a través de un comunicado expresaron que, “salimos a las calles a decir no a esa entrega de nuestra patria rondaremos en nuestra plaza como viene haciendo las Madres desde hace más de 40 años y si ella resistieron la dictadura como nosotros no vamos a tomar su ejemplo".



Lo mismo ocurría en distintas localidades de la provincia de Jujuy, con la premisa de que caiga el DNU el cual consideraron “es un Golpe de Estado contra los intereses nacionales”.



Los manifestantes se congregaron poco después de las 20 en la Plaza Belgrano, en pleno centro de San Salvador de Jujuy, como también en la plaza central de la localidad quebradeña de Tilcara y otras jurisdicciones de la provincia del extremo norte del país.



En ese contexto los ciudadanos convocados por la Multisectorial de Jujuy se expresaron en “defensa de la democracia, de la soberanía, de la división real de poderes y de los derechos consagrados”, al tiempo que repetían el concepto “la Patria no se vende”.



Uno de los pedidos fue que los legisladores nacionales del radicalismo y el PJ jujeño “exijan sesiones extraordinarias para la derogación” de la medida, y también solicitaron que la CGT y las CTA “llamen a un paro general nacional”.



Las protestas contra el DNU de se replicaban en las localidades bonaerenses de Morón y San Miguel, y en las ciudades de Mar de Ajo, Rosario, Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Córdoba, Junín, Resistencia, entre otras.