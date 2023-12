Cómo fue el rescate del periodista que hacía una travesía por el río Gualeguay

Días pasados, en el marco de un trabajo documental que estaba realizando desde hacía días en el río Gualeguay, un inesperado fenómeno climático sorprendió al periodista y director de Gualeguay21, Norman Robson y obligó a su evacuación de emergencia. En ese complicado escenario, la pericia, pasión y compromiso de distintos cuarteles, todos aunados en una operación liderada por una delegación de Plan del Fuego, a las órdenes de Defensa Civil provincial, logró rescatarlo en un operativo agravado por el tiempo.En la mañana del último lunes, la situación frente al intenso temporal, y su continuidad hasta fines del otro día, no solo impedían cualquier avance hacia cualquier altura del terreno, si no que ya comprometían la situación de Norman Robson, ubicado, en ese momento, en el río Gualeguay, tres horas aguas arriba de Paso Blanco, a la altura de Mojones Norte y Lucas Norte, (-31.399164 S, -59.057205 O).A media mañana de ese día, en diálogo telefónico directo con familiares y autoridades provinciales, Robson coincidió en la conveniencia de solicitar la evacuación de emergencia. Desde ese momento, la cartera de Defensa Civil provincial se hizo cargo de las operaciones y puso manos a la obra para proceder a la evacuación de esta persona, que se encontraba refugiada en un rincón del curso de río, contra un árbol, al reparo del azote del viento, de las olas, y de la creciente.A partir de esa instancia, bomberos de Villaguay, San José y Villa Elisa, apoyados por otros cuarteles de la provincia, dos gomones y una lancha, probaron llegar hasta el punto de extracción desde distintos lugares, pero todas fueron frustradas por el Estado de los caminos, y por el inclemente clima, y obligó a replantear una nueva estrategia para primeras horas del día siguiente.Para el día martes, se optó por el ingreso al río desde la zona de Sauce de Luna, a través de una escuela pública y un establecimiento rural, en forma lineal a la ubicación del periodista. De ese modo, desde el amanecer, un contingente llegó, a pesar del intenso barro, con la ayuda de maquinaria pesada de “El Rincón del Sauce”, hasta la orilla de las desbordadas aguas.Desde ese punto, el gomón de Villa Elisa, con cuatro jóvenes a bordo, y un can de rastreo (Berta), atravesó pagonales y camalotales hasta llegar hasta el comunicador y llevarlo, junto a su piragua, hasta tierra firme, completándose la operación para media mañana.En ese contexto, el rescatado, luego de ser supervisado en sus signos vitales, fue entregado al personal de salud que lo trasladó hasta el hospital de Sauce de Luna, donde se constató su buen estado de salud y se le prestó las instalaciones, y ropa, para una buena ducha caliente.Es por todo esto que el director de este medio, Robson, quiso aprovechar este artículo para transmitir su profunda gratitud. “Quiero agradecer a las autoridades involucradas en la toma de decisiones, a todos los distintos involucrados, y, en particular, a los muchachos del gomón de Villa Elisa. A éstos no por llegar a rescatarme, sino por su preocupación y dedicación hacia mi persona, e, incluso, hacia mi piragua”, dijo, y agregó: “Unos capos”.Acto seguido, dedicó un párrafo hacia las médicas y enfermeras que lo recibieron en Sauce. “Despues de ver que estaba bien, imaginaron que necesitaba un baño caliente y hasta ropa limpia me dieron”, reconoció, y agregó: “Otro ejemplo de genuina empatía”. Fuente: (Gualeguay21)