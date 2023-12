Como parte de la ya arraigada tradición, El Diario Uno presentó la imagen de los "Entrerrianos Destacados", una instantánea anual que resalta la excelencia de los ciudadanos de la provincia. Alejandro Cartasso, gerente general del Diario Uno, compartió sus impresiones sobre este evento significativo: "Es un lindo evento que hacemos todos los años y agradecemos a canal 11 por acompañar".En medio de un contexto, Cartasso subrayó la importancia de los protagonistas, reconociendo la dificultad en la elección de los destacados, un proceso que involucra a periodistas y que genera "peleas hermosas" debido a la relevancia de las personalidades seleccionadas.Carmelo Brassesco se destacó entre los homenajeados al recibir el prestigioso premio UNO de Oro. En una conversación con, expresó su entusiasmo: "Estoy muy contento con todo lo que está pasando". Brassesco compartió detalles de su exitoso año, marcado por entrenamientos intensivos para los provinciales, la preselección para la Selección Argentina y su destacada participación internacional que le valió dos medallas de bronce y una de oro.Dante Garigolio, representante de la Asociación Ñangarecó Nderejhé, también fue reconocido y manifestó su alegría: "Estoy muy contento con este reconocimiento". Resaltó el trabajo conjunto en el Islote Curupí, describiendo el año como "extremadamente positivo" al alcanzar todas las metas propuestas.Hernán Rondán Grasso, otro de los distinguidos, compartió su sorpresa y honor por la convocatoria: "Fue una sorpresa muy linda que me hayan convocado". Destacó el significado personal de estos reconocimientos y expresó su honor al compartir este momento con referentes de diversas disciplinas que contribuyen significativamente al arte, la cultura y el deporte.Además, Rondán Grasso rememoró con orgullo los 28 años dedicados a alcanzar las 500 banderas en el mes de septiembre, proyectando continuar con este noble propósito en el próximo año.El premio ovación a la excelencia deportiva fue otorgado a Sebastián David, destacado ciclista. En diálogo con Elonce, expresó su sorpresa: "Estoy muy sorprendido y la verdad que no lo esperaba porque no sabía para qué me habían traído". Además, David resaltó la importancia del apoyo de la municipalidad en la escuela de Colonia Avellaneda, donde han estado trabajando durante más de 15 años, facilitando la participación en competencias y brindando oportunidades a los jóvenes talentos.