Fiestas: recomiendan evitar excesos, elegir verduras, carnes magras y más agua

Una alimentación basada en verduras, carnes magras, hidratación con agua, frutas e intentar comer despacio, masticar bien y no saltear comidas, además de evitar excesos alimentarios y de alcohol, son algunas de las recomendaciones de especialistas del Hospital de Clínicas y de la Sociedad Argentina de Cardiología para estas fiestas navideñas y de Año Nuevo."La clave para pasar unas celebraciones sin malestares estomacales es una alimentación basada en frutas, verduras, carnes magras, lácteos descremados y cereales preferentemente integrales. No existe una fórmula especial para combinar las comidas por fuera de esto", sostuvo la nutricionista Natalia Presner, de área de Nutrición del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Los atracones, refirió la especialista, son el resultado de la pérdida del control al comer, cuando se abusa de porciones más grandes de lo habitual o comidas altamente calóricas."En esta época de fin de año abunda el consumo de alimentos altos en azúcar, harinas, grasas y sal, lo que tampoco contribuye a una dieta saludable", explicó Presner.Durante las fiestas navideñas y de Año Nuevo, los especialistas en Nutrición recuerdan en un comunicado oficial que es "posible mantener pautas de alimentación saludable".Se recomienda que la presencia de vegetales y frutas sea predominante en las preparaciones de comidas principales y postres, según especialistas."Algunas sugerencias sencillas para mejorar la alimentación durante las fiestas son: planificar el menú, no saltear comidas, controlar las porciones, masticar bien y comer despacio", sostuvo Presner, quien recordó que las comidas más pesadas y las que suelen traer malestares son aquellas conformadas por carnes muy grasosas o las que se acompañan de salsas con gran cantidad de cremas o aderezos grasos."El malestar puede manifestarse con pesadez, inflamación intestinal, dolor de cabeza y embotamiento. Ante estos síntomas, se recomienda un reposo digestivo y una buena ingesta de agua", apuntaron los nutricionistas.Finalmente, Presner recordó mantener una correcta hidratación, "preferir el agua por sobre las gaseosas o el alcohol, ya que en estos momentos la gente suele consumir más alcohol de lo normal, además hay que tener en cuenta que el calor suele dificultar la digestión".Por otra parte, desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), recordaron en un comunicado oficial que, en estas Fiestas, se debe tener especial cuidado con el consumo excesivo de alcohol y de alimentos, "debido a que una ingesta en exceso, en un período corto de tiempo, puede poner en riesgo la salud del corazón"."Está documentado que durante las Fiestas, entre Navidad y Año nuevo, se incrementa la mortalidad por infarto más que en cualquier otro momento del año. Un estudio publicado en la revista Circulation, informó que el 25 de diciembre ocurren más muertes por ataques cardiacos que en cualquier otro día del año, seguido del 26 de diciembre y 1° de enero", informó el médico cardiólogo Martín Koretzky, quien es miembro del Consejo de Cardioecología y Hábitos Saludables de la SAC.Otras publicaciones informan de un aumento global del 15% de eventos cardiovasculares durante la temporada de las Fiestas, con un crecimiento de los ataques cardiacos de un 37% el 24 de diciembre, alcanzando su punto máximo a las 22 horas, con mayor frecuencia en personas mayores de 75 años, con diabetes u otras enfermedades cardiovasculares preexistentes."Si bien no contamos con datos de nuestro país, las estadísticas nos invitan a tomar conciencia para evitar este tipo de episodios, en cuya causa posiblemente converjan varios factores, como el estrés por el fin de año y por los preparativos para las reuniones, y los excesos en las comidas y el consumo de alcohol en los días previos", resaltó la asesora del Consejo de Cardiología Clínica de la Sociedad cardiológica, Carolina Salvatori.Los casos de personas que llegaban a la guardia en estas fechas presentaban arritmias llamadas 'fibrilación auricular', donde el corazón pierde su ritmo habitual, para latir en forma rápida e irregular, genera palpitaciones, falta de aire o dolor de pecho.Se las denominó 'Síndrome de Corazón Festivo' o 'Fibrilación Auricular (FA) del fin de semana', porque son casos que llegan a la guardia mayoritariamente los días lunes.Posteriores investigaciones hallaron una relación entre estos episodios y la ingesta excesiva de alcohol.La ingesta excesiva de alcohol lleva a que se liberen más adrenalina y noradrenalina, dos hormonas que aumentan el ritmo cardíaco y alteraciones, además de la presión arterial.Para estas fechas, se suma el consumo excesivo de alimentos generalmente poco saludables, la actividad social desmesurada y la falta de descanso adecuado, lo cual aumenta el riesgo de que se presente el síndrome del corazón festivo.Para procurar cuidar el corazón durante las Fiestas, desde la SAC recomendaron limitar la cantidad de alcohol, evitar los excesos y las mezclas.Prever un menú planificado con antelación al festejo y "ser consciente de lo que se come y se bebe y sobre todo de las cantidades"."Por regla general, la cantidad de alcohol moderada para un varón es de dos copas diarias como máximo, mientras que para una mujer, no más de una copa", apuntaron.Otro consejo médico es procurar la hidratación con agua: "Por cada vaso de alcohol, tomar un vaso con agua y continuar la hidratación al día siguiente".A su vez, recomiendan "comer porciones pequeñas y siempre incluir en el menú opciones saludables, además de disminuir el uso de sal, embutidos, grasas y azúcares".Sostener cierta rutina de ejercicios, tomar los medicamentos en caso de tenerlos prescriptos y procurar el descanso, son otros de los consejos de especialistas.En caso sentirse mal, recomiendan realizar la consulta médica lo antes posible. 