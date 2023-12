Feriados: cuántos son en 2024 y cuándo hay fin de semana largo en enero

A tan solo unos días de comenzar el nuevo año, la gente ya comienza a ver el calendario de feriados de 2024 para organizar las vacaciones o alguna escapada de fin de semana con la familia.



Coincidentemente, el primer día del año es feriado inamovible, establecido por la Ley 27.399. Y cae un lunes, convirtiéndolo en el primer fin de semana XL del 2024.



No obstante, habrá otras fechas a lo largo del año que permitirán relajarse y recargar energías. Además, el Gobierno tiene la facultad de fijar hasta tres días anuales como feriado o no laborable con fines turísticos Feriados: las fechas inamovibles del 2024 Lunes 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval.

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo.

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajo.

Sábado 25 de mayo: la Revolución de Mayo.

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

Martes 9 de julio: Día de la Independencia.

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Miércoles 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2024 Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Miércoles 20 de noviembre: Dia de la Soberanía Nacional.

El Gobierno nacional puede decidir si corre de día o no los feriados trasladables. También pueden fijar anualmente hasta tres días como no laborables para promover la actividad turística. (Clarin)