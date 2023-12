Temporal: Aerolíneas Argentinas explicó cómo resultaron dañadas 20 aeronaves

Aerolíneas Argentinas explicó la razón por la cual 20 aviones de la compañía sufrieron daños, algunos de magnitud, durante el fuerte temporal que el último domingo se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires, y adelantó que abrirá un proceso interno para determinar responsabilidades, en caso de que las hubiera.



Un comunicado de prensa difundido esta tarde señaló que "se encontraban posicionados en el Aeroparque 38 aviones de la empresa en proceso de alistamiento, con el personal llevando a cabo tareas sobre los mismos".



En el documento se explicó que "esto se debe a que la compañía opera vuelos desde las 2 de la madrugada, con un pico de salidas entre las 5 y las 7 de la mañana".



Se aclaró, además, que "el informe meteorológico, tanto el interno como el del Servicio Meteorológico Nacional (conocido en la industria como TAF), no indicaba una intensidad de vientos de la magnitud que finalmente tuvo para la hora señalada".



Y sostuvo que "la empresa cuenta con un protocolo interno de protección de equipos y aeronaves cuando los vientos superan los 50 nudos (92,6 kilómetros por hora), situación que, como ya se mencionó, no estaba prevista en los partes meteorológicos".



El comunicado destacó posteriormente que, "actualmente, la empresa se encuentra trabajando con su equipo de meteorólogos en un nuevo procedimiento que permita predecir con una mayor precisión este tipo de efectos climáticos".



Luego indicó que, en total, fueron 20 las aeronaves afectadas con distintos grados de daño, de las cuales 12 fueron liberadas casi de inmediato, una vez completadas las tareas de mantenimiento.



La compañía informó que "se ha iniciado un proceso interno para determinar si hubo alguna omisión que pudiera haber sido la causa principal de los daños sufridos en dos de los aviones de la flota, los cuales fueron desplazados por los fuertes vientos".



Finalmente, Aerolíneas Argentinas reiteró "su compromiso con la seguridad operacional, siendo este uno de sus valores fundamentales. No obstante, se tomarán las acciones necesarias para determinar, si es que las hubiere, las responsabilidades en el caso de los dos aviones mencionados".