Un pueblo entrerriano permanece incomunicado y sin electricidad hace una semana

Sociedad Asistieron a familias afectadas por el temporal en localidades entrerrianas

Los vecinos de localidad de Guardamonte (departamento Tala) permanecen incomunicados y sin electricidad desde hace una semana, tras el temporal de fuertes vientos del miércoles pasado que ocasionó la caída de postes de los servicios de energía eléctrica, telefonía e internet.“A las 4.30 del miércoles cuando empezó la tormenta, se cortó la luz y hasta hoy no tenemos servicio; la cooperativa eléctrica El Supremo Entrerriano no se hacer cargo de solucionar el problema”, denunció ael presidente comunal de Guardamonte, Eligio Briozzo.Según contó, gracias a un acuerdo con el intendente de Maciá, Ariel Müller, iban a enviar una retro a Guardamonte y la comuna iba a disponer los siete empleados con los que cuenta para encarar los trabajos necesarios, pero la cooperativa eléctrica pospuso el comienzo de las tareas. “No me dan respuestas”, alertó Briozzo al cuestionar que los postes caídos son a causa de “la falta de mantenimiento.“El domingo, desde la cooperativa eléctrica se comunicaron con Maciá para comenzar los trabajos el lunes, pero ayer llovió todo el día y no se pudo; por la tarde, avisaron que organicemos las máquinas y el personal para empezar a trabajar, pero hoy suspendieron todo”, indicó Briozzo en comunicación con“Hace siete días que estamos sin luz; y en el pueblo hay adultos mayores y personas enfermas”, argumentó y contó: “En las casas de familia, se guardan kilos de carne para varios días y a la fecha se perdió todo en el campo”. De hecho, aseguró que él mismo viajó hasta Maciá para hacer las compras de alimentos a vecinos afectado. “Estamos incomunicados porque tampoco tenemos servicio de internet”, lamentó.