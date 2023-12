Familiares de hermanos fallecidos en Córdoba necesitan ayuda para cubrir gastos

Sociedad Despidieron a hermanos entrerrianos que murieron ahogados en Córdoba

Sobre el caso

El penoso suceso ocurrió en el Balneario Posta del Remanso de la localidad de Nono.

Familiares de los hermanos, Silvio y Ramón Wagner que murieron ahogados en Córdoba, solicitan ayuda de la comunidad para poder trasladar los cuerpos desde dicha provincia hasta Bovril y también para solventar los gastos del sepelio.dialogó con un hermano de los jóvenes, Juan José Wagner, quien detalló que su padre está camino a Córdoba para comenzar con todos los trámites. “Es una noticia que nos devastó nunca nos hubiéramos imaginado vivir algo así”, expresó Wagner a este medio al confirmar fue un “shock muy grande”.Wagner expresó que sus hermanos “todos los fines de semana iban al arroyo a pasar el tiempo libre y en la zona no había carteles informando que no se podían meter al agua”, aseguró y acotó que su hermano “Silvio sabía nadar, en tanto Ramón, no”.“El personal policial nos informó que al momento de sacar a Silvio del agua tenía su mochila, tal vez se lanzó al arroyo para salvar a alguien, es algo que no sabemos con certeza”, amplió a este medio al acotar que, en este momento, a los cuerpos de las víctimas se le realiza la autopsia correspondiente para conocer más detalles al respecto.Quienes quieran colaborar para cubrir los gastos que deberá afrontar la familia ,pueden realizar transferencias bancarias. O comunicarse al 3438607825.Los hermanos oriundos de Bovril de 19 y 26 años identificados como Silvio y Ramón Wagner, fallecieron ahogados en un balneario de la localidad cordobesa de Nono, ubicada al sur del Valle de Traslasierra.La mañana de este domingo la Policía local recibió un llamado en el que se informaba que había un cuerpo de una persona sin vida en el agua, por lo que las autoridades acudieron al lugar.Personal de la Policía, del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos de Los Hornillos y Defensa Civil, intervinieron ante el llamado y descubrieron que "entre las pertenencias halladas en la orilla del río, se detectó evidencia que apuntaba a la presencia de dos personas flotando en el agua".Ante esta situación, se dio aviso de inmediato a la Policía Judicial, quienes llevaron a cabo las operaciones de extracción de los cuerpos. El balneario, que cuenta con distintas profundidades, fue minuciosamente revisado por el personal de rescate con el objetivo de descartar la presencia de otras personas afectadas por este trágico incidente.