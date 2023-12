Alerta naranja por tormentas fuertes para Paraná: hasta cuándo seguirá inestable

Entre Ríos, está nuevamente bajo alerta por probables tormentas.Paraná, Nogoyá, La Paz, Villaguay y Diamante son las zonas más complicadas ya que rige un alerta naranja.Según el Servicio Meteorológico Nacional,Se espera que las mismas “estén acompañadas por actividad eléctrica muy intensa, ocasional caída de granizo de diversos tamaños, y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”. No se descartan ráfagas fuertes de manera localizada.Se prevén "valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.Colón, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy, Federal, Federación, Concordia y San Salvador tendrán alerta amarilla por tormentas.En este caso, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. No se descartan ráfagas fuertes en forma localizada” y podrían caer hasta 60 mm de agua.Para esta jornada se espera que las temperaturas mínimas sean de 21°C y las máximas llegarían a los 26°C. Además, hacia la noche comenzaría a mejorar con viento del sur.“El martes seguiría entrando el aire fresco que nos daría un alivio. Las temperaturas máximas no superarían los 23 grados”, habría informado el meteorólogo, Alejandro Gómez, a Elonce. Para este día, rige una probabilidad de chaparrones aislados.El miércoles, la mañana estará fresca con 14 o 15 grados. En la jornada habrá poca nubosidad y se presentará agradableFinalmente, Gómez dijo que “hasta por lo menos el viernes 22 las condiciones se mantendrían en una estabilidad aceptable”.