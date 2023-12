“Estamos muy afectados por la tragedia”, afirmó periodista de Bahía Blanca

Sociedad Decretaron 72 horas de duelo en Bahía Blanca tras temporal que causó 13 muertes

En cuestión de pocos minutos,distribuidas en tres hospitales.A 24 horas de cumplirse este fenómeno climático sin precedentes en la ciudad de la provincia de Buenos Aires, Elonce se contactó con la periodista bahienseTal como reflejaron los videos en las redes sociales, la comunicadora describió cómo empezó la trágica tarde noche en la localidad: “El sábado a las siete de la tarde, después de una hora sin lluvias, se hizo de noche de repente. Se empezó a intensificar la lluvia y cuando miramos por la ventana era una manga de agua que arrasaba desde el norte y empezamos a ver que arrastraba todo.”.Por otro lado, comentó que hubo muchas familias, niños y hasta animales que no tuvieron tiempo de pensar en un refugio. En su caso personal, destacó: “Lo primero que pensamos fue estar todos adentro y entrar como pudimos. Inclusive buscar todas las mascotas que estaban asustadas saliendo para cualquier lado. Hay que tener en cuenta que si se cae un paredón, había muchas dando vueltas por la calle”.Los vientos de hasta 150 kilómetros por hora se intensificaron y con eso complicó la visión para los habitantes: “Veía agua que pegaba en los vidrios y no podía ver qué más estaba pasando”.”. Incluso la periodista relató la gravedad de la situación en diferentes zonas de una localidad que cuenta con 2,247 km²: “Se habla de una semana sin luz porque primero tienen que levantar todos los árboles y postes. Hasta ahora tienen luz los barrios que tienen hospitales y aquellos que tienen suministros eléctricos con conexión subterránea”.También hubo lugares donde la tormenta tuvo consecuencias mayores. “”, explicó con certeza González Artus.Tras pasar lo peor de la tormenta, la solidaridad de la gente y de municipios contiguos a Bahía Blanca no tardó en llegar. En esa línea, comunicó cómo empezó a trabajar la Municipalidad para tratar de ayudar a los ciudadanos: “Si bien en Bahía habilitaron varios centros de evacuación para aquellas familias que estaban afectadas. Otras pasaron las noches en las estaciones de servicio que quedaron sanas”.”.Por el momento, se encuentran incomunicados y eso derivó en una serie de directrices: “No podes circular porque todas las casas estaban afectadas por árboles, paredones o cables. Era imposible circular”. En la misma línea, agregó: “Es impresionante la ayuda de los vecinos. Estamos muy conmovidos y a la vez desesperados porque al no haber comunicación hay muchos que todavía no pudieron contactarse con sus familiares”.”.Ahora mismo hay advertencia del municipio bahiense por la posibilidad de que se vuelvan a reiterar vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Esto podría provocar caída de más árboles, postes y cables. A raíz de esto, se avanza en un pedido para evitar que la gente salga a la calle: “Solicitaron 48 horas de cese de actividades comerciales y administrativas. Lo único que sí estaría habilitado serían los supermercados, las farmacias y los hospitales”.Se espera que Bahía Blanca salga adelante y tenga una lenta pero sostenida recuperación, tal como expresó el presidente de la Nación, Javier Milei, en su visita en conjunto con el ministro de Defensa, Luis Petri, y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en horas de la tarde.