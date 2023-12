El temporal causó una muerte, anegamientos y destrozos en Buenos Aires

Sociedad Al menos 15 heridos por el derrumbe de una estructura de la fiesta Bresh

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó hoy la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y provocó inundaciones, destrozos, caídas de árboles y hasta interrupción del servicio de energía eléctrica.Las malas condiciones climáticas persistieron durante todo el sábado, pero recién a la madrugada se inició la tormenta, con postes de luz, carteles y otros objetos derribados, y voladuras de techos.Luego del temporal que afectó la ciudad Bahía Blanca, la masa de aire continúo avanzando por la provincia de Buenos Aires y durante la madrugada del domingo se registró una fuerte tormenta en el AMBA.Una mujer falleció esta madrugada en la localidad bonaerense de La Reja, partido de Moreno, al ser aplastada por una rama de árbol que se precipitó sobre la calle por la que transitaba, según informaron Bomberos de Moreno aLa víctima sería "en principio una persona adulta" cuya identidad aún no pudo ser establecida, que circulaba a pie cuando fue alcanzada por "un gajo de un ábol que cayó de unos 30 metros de altura".El hecho se produjo en la intersección de Avenida Monsegur y San Carlos, en una zona de parques y espacios verdes poco transitado, y a una hora aún indeterminada de la madrugada, dado que el alerta se recibió recién a las 9 de la mañana, cuando ya había terminado el temporal.Equipos de emergencia de la Ciudad, Bomberos, Policía y personal de Espacio Público y Defensa Civil trabajaban para asistir a los vecinos.Como consecuencia del fuerte temporal varios vuelos que debían partir o aterrizar en el Aeroparque Metropolitano o Ezeiza fueron cancelados o demorados.La medida preventiva adoptada por el personal aéreo afectó a los aviones que debían aterrizar y partir entre las 3:00 y 8:00 de la mañana de este domingo.Hasta el momento, no hubo una reprogramación confirmada de éstos, debido a que no se tiene la certeza de cuándo las condiciones climáticas volverán a ser estables.Usuarios de distintas redes sociales subieron imágenes y videos de los destrozos ocasionados en el Aeroparque Metropolitano.

En una de las filmaciones se observa como el viento mueve uno de los aviones de Aerolíneas Argentina que estaba estacionado sobre la pista.

Otro de los videos captó el momento en que una escalera que es utilizada para el ascenso y descenso de los pasajeros de las aeronaves empieza a rodar por la pista hasta que impacta contra uno de los carritos que transportaba los equipajes.Asimismo, hubo filmaciones que mostraron el interior de la terminal aérea, donde captaron el momento en que se desprendieron mamposterías de los techos y de las paredes, las puertas de vidrio se abrían y cerraban solas por la fuerza del viento y el sector del checking estaba lleno de basura.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido a la 1:00 un alerta a corto plazo por tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.El pronóstico se prolongó con el correr de las horas y durante ese lapso se inició el temporal.Las ráfagas de vientos llegaron a los 100 kilómetros por hora y se registraron cortes masivos de luz en el AMBA, con el objetivo de prevenir incidentes mayores en las viviendas.El servicio se fue suministrando con el correr de las horas, aunque en algunos lugares aún persistían los cortes.Los barrios de Palermo, Recoleta y San Nicolás fueron de las zonas más afectadas en la Ciudad, con caídas de árboles, calles anegadas y otros destrozos.En el Conurbano las zonas más complicadas fueron Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Wilde, San Isidro, Tigre, Vicente López, Pilar, San Fernando, Ramos Mejía y otras de la zona oeste.El club San Miguel, recientemente ascendido a primera Nacional, sufrió destrozos importantes en sus instalaciones.En tanto, Trenes Argentinos comunicó por medio de la red social X, antes Twitter, una serie de interrupciones en el servicio, como consecuencia de los daños que generó la tormenta en la infraestructura ferroviaria.En el caso del ramal Marinos del Fournier, éste se veía limitado entre las estaciones de Tapiales e Isidro Casanova, al tiempo que el ramal González Catán sufrió un corto entre Sáenz y Laferrere a raíz del desplome de cables de alta tensión sobre el tendido ferroviario.En cuanto al funcionamiento de la Línea Roca, la empresa señaló que los ramales La Plata, Korn, Ezeiza, Bosques vía Quilmes y Bosques vía Temperley estarán interrumpidos por tiempo indefinido, debido a una falla que se detectó en la catenaria.