Horóscopo chino 2024: las predicciones de Ludovica Squirru para la Argentina

Predicciones 2024 para Argentina: qué nos depara el nuevo año



Predicciones 2024 para Latinoamérica y el mundo

¿Quiénes son las personas que han nacido en el año del Dragón?



Desde Ojo de Agua, Córdoba, donde reside, Squirru habló sobre lo que le depara el año del Dragón de Madera a la Argentina. Un ciclo que, tal como describe en su nuevo libro Horóscopo Chino 2024: Dragón de madera (Ediciones B), iniciará el 10 de febrero de 2024 y se extenderá hasta el 28 de enero de 2025.En su libro anual la astróloga y autora ya había adelantado que los años regidos por el Dragón “echan luz sobre la falta de equidad, buscando siempre ajustar cuentas espirituales, políticas y sociales con la humanidad y con todos los seres sintientes”.Ahora bien, para la Argentina, Ludovica ha visto todo un panorama guiándose por sus conocimientos del Horóscopo Chino, el I Ching, su intuición y su vasta experiencia en los lenguajes simbólicos.La astróloga sostuvo hace veinte años con un grupo de astrólogos y chamanes que era necesario refundar espiritualmente al país. Por eso, cada diciembre, reúne a personas en las sierras cordobesas, donde “hay otra conciencia del tiempo”, para invitar a quienes quieran unirse a “un movimiento que es absolutamente humanista, ecológico, artístico, de tranquera abierta para cualquier ideología política”, sin dogmas ni un espíritu sectario, según aclaró.Tras los análisis astrológicos, decretaron que el 4 de diciembre de 2003, a las 5 de la tarde, era el escenario cósmico más propicio para un renacimiento en la Argentina y, desde entonces, han celebrado esta fecha en Traslasierra.Al respecto, Ludovica señaló: “Venimos a repensar la vida una vez por año para ver cómo seguimos como humanidad en las comunidades”.La astróloga consideró que“Argentina se está preparando para una migración mundial cosmopolita que va a traer de todo, gente con inversiones y la posibilidad de salir finalmente con todos nuestros recursos, hasta gente que va a venir a poblar distintos lugares del país”, afirmó Ludovica, quien agregó que ve que, a mediano plazo, muchos argentinos que emigraron volverán.De hecho, agregó que ve un país más delimitado por sus regiones, con sus características particulares, sus riquezas y su idiosincrasia.A nivel general, la especialista en astrología china señaló“Creo que la Argentina va a seguir produciendo muchísimo, desde la gente que hace vid y tiene cultivos, pero eso, potenciado por capitales extranjeros, va a ser una maravilla”.Pero ¿por qué?, porque va a venir una influencia externa de extranjeros que van a ayudar a que este país sea más cosmopolita, tenga más posibilidades y que haya también un aprendizaje de otras técnicas de trabajo”.“Progreso” fue justamente el hexagrama que la autora confirma que salió cuando tiró el I Ching mientras trabajaba en su agenda 2024. No es menor, pues ella misma confirmó en diversos reportajes y también en entrevista con este medio que, por décadas, cuando consultaba el oráculo chino junto con otros astrólogos para sus predicciones de la Argentina salía el hexagrama 18, que corresponde con: “El trabajo en lo echado a perder”.“Esto quiere decir que uno puede revertir todo, pero siempre si tenés conciencia de lo que pasó y de lo que hiciste y de lo que hicieron, porque si uno no toma conciencia, seguís repitiendo exactamente lo mismo”, aseguró Squirru.En opinión de Squirru vienen “cambios siderales, mundiales” que ya empezamos a atravesar y se seguirán acentuando en el año del Dragón de Madera. La mítica criatura que amalgama a la cultura china trae un mensaje de muerte, que viene desde el Conejo de Agua de este 2023, y ahora de renacimiento. “La gente va a despertar, porque no te queda otra”, precisó la astróloga.Para la autora, “no es que el Dragón va a venir de golpe con un cambio que no se esté gestando en el mundo, o sea, lo estamos viendo con la nueva geopolítica, con los cambios de las guerras, cómo se están posicionando los países, la nueva sobrevivencia humana a través de las migraciones... Todo esto va a empezar a tomar forma en el año del Dragón de madera, para el mundo y para Argentina”.A propósito de la región, Ludovica aseguró que América Latina “es el lugar donde la gente del mundo está apuntando a venir porque hay más territorio y hay más posibilidades de inversión y de futuro para aquellos que han trabajado y saben poner foco”.Por último, Squirru indicó que además de las predicciones que haya signo por signo en el Horóscopo Chino, será clave que cada quien pueda cultivar de forma individual una mayor consciencia que armonice con el planeta y con nuestro rol en él.Las personas que tienen como símbolo al dragón son aquellas que han nacido en los años. Para el futuro, también incluirá a el 2024 y 2036.