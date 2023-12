Piden mayor distribución de vacunas para prevenir encefalomielitis equina

e movilizaron hasta el SENASA para pedir ayuda en gestionar vacunas contra la encefalomielitis equina.

Productores rurales, que trabajan con caballo, sAl respecto, una de las referentes, Nancy Cabaña, mencionó anteque “muchos propietarios de caballos están en una situación de desesperación, porque si bien entraron vacunas, no alcanzan para todos. Es por ello, que muchos se quedaron sin poder proteger a sus equinos”.Ante la consulta de la cantidad de vacunas, expresó que “no se sabe con exactitud el número de dosis”. Además, Cabaña destacó que “algunos productores llegaron a las veterinarias y ya no había vacunas. Muchos vinieron a la capital entrerriana, porque en gran parte del interior de la provincia todavía no habían llegado, nos informaron que en Ramírez había vacunas, pero no cuantas”Por otro lado, Cabaña ponderó la reunión en cuanto la información bridada por parte del SENASA: “Nos asesaron mucho sobre los caballos y la importancia de denunciar los casos que se están dando. Es importante que, ante esto, avisen en SENASA sobre el estado del animal enfermo. Entre Ríos fue una de las provincias que no registró tantos casos respecto a otras, más allá que hubo diversos focos. Sabemos que los casos registrados son pocos y todos sabemos que hay muchos”.“Queremos que se entre a priorizar la zona para que ingresen más vacunas. En este momento, la vacuna tiene un valor de 5.200 pesos y 5.400 pesos”, dijo al destacar que hay muchos “que compraron muchas vacunas y luego las revendían a un precio mayor”.