Imágenes: tras destructivo temporal, Villaguay otra vez afectada por un diluvio

“Daños por más de 400 millones de pesos”

Sociedad Hubo 50 evacuados y 200 viviendas afectadas por voladuras de techo en Villaguay

Zona de la vieja terminal Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

*AHORA EN BARRIO VILLAPEDRO* como es posible que la esquina este mas alta que la calle?????. Nos inundamos por el agua de la calle porque los desagües mal hechos. Baja en la esquina y nosotros seguimos con el agua en los tobillos. GUEMES Y MONTENEGRO. Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Hola info buen día mira esto pasa cada ves q llueve en calle España más donde están los sanjones aver si los políticos dejan de robar tanto y asen algo con esto q cada ves q llueve se llenan las calles de agua y no digamos q los intendentes q emos tenido an echo algo xq asé como 300 años q están y si algo tienen q aser pero esto sigue siempre igual Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Calle Rocamora ya esta entrando el agua en las casas Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Calle Santa Cruz y Vuoto barrio San Martín

Un rio Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Esto es Santa Cruz al 900 y lo que todavía nos esperan las lluvias incesantes deberían considerar suspender las autoridades de la escuela eet1villaguay todo lo relacionado con el evento de hoy por la noche no todos tienen medio de trasporte para ir y chicos que están innundados Publicado por Infor-villaguay - oficial en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Más vídeo de la ruta 20 Publicado por Infor Villaguay en Viernes, 15 de diciembre de 2023

Con, desde la madrugada de este viernes,. Las intensas lluvias ocasionaronen viviendas y calles de diferentes barrios de la localidad.El intendente Adrián Fuertes señaló su preocupación por las inclemencias climáticas y pidió "extremar las precauciones porque puede seguir habiendo cables en la vía pública". "El municipio seguirá asistiendo a los perjudicados el día de hoy, en los domicilios y centros de evacuados", aseguró el mandatario municipal.“Fueron como, es decir, la caída dey, lamentablemente,”, confirmó aresponsable de Prensa del Municipio, Juan Manuel Fabriciuso.Y amplió: “Fue una precipitación muy fuerte con algo de viento también, no como el miércoles, pero si con abundante cantidad de agua en poco tiempo, lo que provocó”.En relación a la asistencia, el vocero municipal indicó que “el personal municipal trabaja desde temprano distribuyendo bolsas de arena para evitar el ingreso de agua en las viviendas; y se entrega nylon para aquellas casas que todavía no pudieron recuperarse de la voladura de techos del miércoles, para que por lo menos puedan resguardarse del agua caída.En la oportunidad, el vocero municipal aclaró quey el resto de las familias retornó a sus hogares porque ayer el municipio, con recursos propios, pudo restablecer las condiciones de 35 viviendas, de las 202 que fueron afectadas por el tornado. Se recordará que se prepararon tres centros de evacuación en Villaguay: en el SUM del barrio Las Rosas, las instalaciones del Polideportivo Municipal y el Centro Comunitario del barrio Brasil.“Otras familias permanecen en casas de familiares hasta que pueda acondicionarse su vivienda para que puedan volver; y a las casas se las está cubriendo con plásticos para evitar que siga entrando”, explicó Fabriciuso.En ese sentido, el entrevistado recalcó a Elonce que los daños ocasionados por el temporal de fuertes vientos del miércoles superaron “los 400 millones de pesos”. “Si el municipio no recibe pronto una asistencia por parte del gobierno provincial o nacional, será difícil -al menos en poco tiempo- poder restablecerlos”, reconoció el vocero municipal. el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente Adrián Fuertes y ambos recorrieron las zonas afectadas, como la Escuela de Policía y la Terminal de ómnibus; y el mandatario entrerriano comprometió la asistencia de Provincia -en la medida de sus posibilidades- y del gobierno nacional, a través de un Aporte de Tesoro Nacional (ATN),, confirmó el entrevistado. Y agregó: “De momento, el municipio trabaja con recursos propios para asistir a los vecinos afectados y se mantiene a la espera de un aporte que pueda acelerar esa ayuda a la gente, que no puede esperar”., que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, para que la ayuda pueda llegar más rápido y evitar trámites burocráticos. “Pero el municipio tiene sus limitaciones en cuanto a presupuesto y hace lo que puede, pero requiere urgente de más fondos”, reconoció Fabriciuso.