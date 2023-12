Billetera Santa Fe dejará de otorgar reintegros desde el 1º de enero

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, dio a conocer este jueves que Billetera Santa Fe sufrirá cambios drásticos. A partir del 1º de enero del año próximo ya no se realizarán reintegros por las compras. Si bien no hay precisiones oficiales sobre cómo será la dinámica de la renovada Billetera, lo más probable es que los beneficios sean más parecidos a los de las tarjetas de crédito o débito comunes, como descuentos y sorteos.



"Billetera Santa Fe, como programa, va a continuar, pero su fisonomía va a cambiar", declaró Olivares. El funcionario señaló que el gobierno buscará "qué usuarios están en sectores socialmente prioritarios para adecuar políticas orientadas a ellos".



El ministro remarcó que el Estado no cuenta con la información de quiénes son los usuarios que se benefician con la billetera virtual. "En transición hemos pedido la información de sobre las personas que utilizan el subsidio en la provincia. No la tuvimos. Hasta este momento, no sabemos si Billetera Santa Fe está siendo usada por narcotraficantes, personas prófugas o si está siendo utilizada por personas que residen en otras provincias y compran en zonas limítrofes", destacó.



La información detallada de quiénes son los usuarios es necesaria para la nueva forma de organización que tendrá Billetera. Si bien los reintegros desaparecerán para el común de la población, el objetivo es que eso no ocurra en sectores específicos. "Los subsidios no desaparecerán. Intentaremos orientarlos a quienes más los necesiten. Por ejemplo, en medicamentos a los colectivos más vulnerables", anunció Olivares en contacto con este diario. Esta distinción se podrá realizar una vez que la información llegue a la provincia. Consideran que esto no sucederá antes de enero.



Excepto por el tratamiento que se dará a los sectores socialmente más vulnerables, el objetivo es que el Estado provincial ya no subsidie a Billetera Santa Fe y no se haga cargo de los beneficios a sus usuarios. El 2024 arrancará, entonces, con la ya tradicional plataforma virtual manejada entre privados: será un convenio entre el Banco de Santa Fe y los comerciantes. Olivares aseguró que esta medida busca "maximizar los beneficios que se veían limitados". Billetera es un ecosistema de 1.747.000 usuarios aproximadamente y 38.000 comercios, y genera 7 millones de transacciones al mes por 35.000 millones de pesos mensuales.



Sin la presencia estatal y sin reintegro, el programa conservará su nombre y su app. Todas las personas que ya se encuentren dentro de la billetera mantendrán su usuario y su contraseña: la aplicación seguirá siendo la misma. Sin embargo, es posible que en los primeros días de enero aparezca una notificación para actualizar términos y condiciones, la cual hay que aceptar si se quiere seguir dentro del sistema. Para prevenir cualquier tipo de estafa, desde el gobierno advirtieron que esta notificación se realizará dentro de la aplicación de Billetera Santa Fe, no por WhatsApp ni por SMS.



El programa Billetera Santa Fe fue creado por el decreto N° 2.359/20 con el objetivo de mejorar los ingresos de la población e incentivar el consumo de bienes y servicios en la provincia, mediante el otorgamiento de reintegros de entre el 20 y el 30% (según los rubros y productos) de dinero a consumidores finales, con un tope que inicialmente fue de cinco mil pesos. El objetivo del programa fue atenuar los efectos económicos adversos producidos por la pandemia del Covid-19. La intención fue fomentar la inclusión de sectores de la población habitualmente excluidos del circuito financiero, acercándolos a nuevas herramientas de pago más seguras.



Tras el aumento de los precios durante 2023, el gobierno provincial dispuso en septiembre un incremento en el límite de reintegro del Programa Billetera Santa Fe. El monto se elevó de 5.000 a 8.000 pesos. El aumento dispuesto tuvo vigencia desde el 2 de aquel mes hasta el 30 de noviembre último, momento en el que volvió a los cinco mil pesos originales, los cuales rigen hasta el día de hoy. (La Capital)