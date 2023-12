Defensor de Niños respaldó a jueza que dio la tenencia de Lucio Dupuy a su mamá

En la segunda jornada del jury contra la jueza Ana Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán, por mal desempeño en el caso por el crimen de Lucio Dupuy, un funcionario de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa informó que no existen denuncias que mostraran algún indicador de vulnerabilidad en el menor.El juicio comenzó este martes en la Cámara de Diputados de La Pampa y ambas funcionarias están acusadas de no cumplir con su labor profesional para evitar la muerte del niño de 5 años.El chico fue asesinado el 26 de noviembre de 2011 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de ésta, Abigaíl Páez, a quienes le habían entregado la custodia del menor meses antes.Durante el segundo día de audiencia se le tomó declaración a más testigos y fue Juan Pablo Meaca, a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa, quien confirmó que no hay informes ni denuncias de la violencia que sufría la víctima.Frente al magistrado, Meaca indicó que cuatro días después del crimen les explicó a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que "no había denuncias sobre presuntos malos tratos"."Incluso al día de hoy, y después de una sentencia no hay informes, denuncias, exposiciones o actas, de organismos públicos y privados, que mostraran algún indicador que el niño estuviera sufriendo situaciones de vulnerabilidad", subrayó.Otro de los puntos a los que hizo hincapié es que sí existieron cuestiones denunciadas por la mamá que no llevaron a una investigación exhaustiva, ya que se trataban de lesiones como por ejemplo, los genitales paspados."El derecho del niño a ser escuchado depende de su desarrollo y su grado de madurez. Pero tampoco hay que poner al niño a decidir un conflicto entre adultos, si se va con mamá o papá, como por ejemplo en cuestiones de alimentos, regímenes comunicacionales o cuidados personales", destacó.Quien también dio testimonio fue Mariángeles López, defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.A la par de Meaca, sostuvo: "Lo escribimos a los cuatro o cinco días del fallecimiento de Lucio, al mes y hace una semana. Como Defensoría no encontramos ningún indicador que hiciera sospechar que el niño estaba siendo vulnerado"."Al día de hoy seguimos revisando y no encontramos ninguna situación de vulneración que nos hiciera sospechar de maltratos", aseguró.Luego, continuaron otros funcionarios de la provincia que tuvieron intervención en el caso por diversos expedientes entre la familia de Christian Sebastián Dupuy y Magdalena Espósito Valenti.Desde un comienzo, la defensa de Pérez Ballester, a cargo de Pablo Rodríguez Salto, trata de desacreditar las acusaciones y sostener que no había indicios que reflejen violencia por parte de la mamá de Lucio.Se espera que el juicio dure cuatro días y en el mismo se presentarán documentos y testimonios.Con respecto a la sentencia, informaron que se realizaría el viernes 22.Si son encontradas culpables por "mal desempeño de sus funciones" serán removidas de su cargo, según prevé la ley provincial 313 de Jurado de Enjuiciamiento. Fuente: (NA)