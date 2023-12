Proyectan eliminar registros automotores y crear una patente única de por vida

Puntos fundamentales del proyecto

La diputada nacional Patricia Vázquez (Juntos por el Cambio) presentó en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley que propone eliminar los registros automotores y crear un Registro Nacional Único totalmente digital, con una patente única por persona para toda la vida.Por medio de su cuenta de X (ex Twitter) la exsecretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación, expuso:Entre los principales objetivos, este proyecto plantea evitar la burocracia que se produce para realizar este trámite, achicar costos, unificar los registros automotores, que está divido por jurisdicciones, centralizar las transferencias de vehículos que se realizan en todo el país y registrar en una sola oportunidad el patentamiento de un vehículo.: se establece la formación de un único registro que evite complemente la existencia de los Registros Automotores. Según datos oficiales, hay 1.554 Registros Seccionales distribuidos en todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que brindaron atención a la ciudadanía en general, y particularmente a los titulares registrales de automotores (motos, camiones, colectivos, maquinarias agrícolas, etc).: En este caso, se establece que el ciudadano abone un pago único por el trámite que realiza, sin necesidad de que esté relacionado al valor del automotor. Hoy, cada trámite, ya sea de patentamiento o transferencia, tiene que ver con el valor del vehículo, y eso modifica la cifra que se tiene que abonar. También varía so se trata de un auto nacional o importado.: como en muchos países del mundo, Vázquez busca que la patente no corresponde al auto, si no a la persona. "Tu patente, tu DNI", es el proyecto de la diputada. De esta manera, se simplificaría la titularidad del vehículo.: en este sentido, se pide que en una sola plataforma se consigne la información de transferencias e historial de vehículos. Denuncias, deudas, embargos, multas, deben tener acceso por un mismo portal. Hoy, pertenecen a cada jurisdicción.