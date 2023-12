Censo 2022: confirman el número de personas trans y no binarias en el país

En este caso, la información surge del reporte de identidad de género. Precisamente de la pregunta 3 del cuestionario que indagaba respecto a la autopercepción. De hecho, 72.510 se identificaron como varones trans (0,16%), 60.679 como mujeres trans o travestis (0,13%), 37.330 como personas no binarias (0,08%). Al sumar las 26.437 (0,06%) que eligieron la opción “otra o ninguna de las anteriores” se llega a un total de 196.956 que no se identifican con el sexo registrado al nacer. Representan un 0,4% de la población total en viviendas particulares.La presentación de informes había sido “uno de los cambios” en el esquema original de publicación de los datos. Lo comunicó Lavagna al exponer la información provisional, en enero pasado. Señaló que el organismo trabajaría en la elaboración de reportes temáticos “hasta llegar al mayor nivel de desagregación posible”. Ese fue el último compromiso oficial: presentar ocho informes temáticos, en forma progresiva hasta fin de este año. Por el momento se publicaron seis.Se informó que eran 46.044.703 las personas que viven en el país, 1.245.247 habitantes menos del número provisional que dieron a conocer al día siguiente del operativo cuando la cifra fue 47.327.407. Ese número volvió a cambiar cuando se publicaron los datos definitivos que revelaron que son 45.892.285. Esa fue la población censada, es decir, el conteo efectivo realizado el 18 de mayo del año pasado que alcanza una cobertura territorial del 98,6%; la cantidad estimada al 1° de julio de 2022, en tanto, es de 46.234.830. La falta de cobertura de ciertas áreas durante el operativo, el hecho de que los censistas no hubieran encontrado personas en sus viviendas y la subdeclaración de personas que residen en el hogar, pueden llevar a que el conteo arroje un valor por debajo de la cifra de población real. Es por eso que, según dijeron en el Indec, se realiza esta estimación mediante proyecciones con base al Censo 2010, publicó