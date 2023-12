Imágenes: Elonce muestra la destrucción del temporal en Villaguay

En las últimas horas, un fuerte temporal azotó el centro de la provincia de Entre Ríos, dejando a su paso importantes estragos. Entre las localidades más afectadas se encuentra, generando imágenes impactantes que fueron registradas por las cámaras deLas imágenes muestran cómo los fuertes vientos arrancaron por completo el techo de la terminal, dejando a la vista una estructura despojada de chapas y columnas. La magnitud del fenómeno climático llevó a la movilización de personal de la Municipalidad y Defensa Civil en toda la ciudad, quienes se encuentran trabajando en la retirada de chapas y árboles caídos.En este sentido, Gastón, un trabajador municipal de Villaguay, expresó con consternación: "Tenemos que desarmar toda la estructura, el montaje de los perfiles C y sacar todas las chapas. La estructura tiene aproximadamente unos 20 metros". Subrayó la intensidad del temporal, describiéndolo como, en la localidad. Actualmente, un equipo de 12 personas se encuentra abocado a las tareas en la terminal de ómnibus.Asimismo, un vecino relató: "En un momento de la noche me desperté y se habían abierto las puertas y las ventanas, en mi casa se cayeron árboles y ahora vengo a la terminal y me encuentro con daños mayúsculos". Otro vecino, señaló que la terminal tenía apenas dos meses de inaugurada y que, aunque los colectivos llegan con normalidad, la falta de luz complica la situación.Desde la terminal, Gabriela, una de las trabajadoras, compartió: "Estamos trabajando igualmente y la boletería está haciendo a mano los pasajes. Llega un servicio, se constata a través de un mail la disponibilidad y se vende". Lamentó la situación, destacando el pesar de su colega que, siendo el primero en llegar a las 6 a.m., presenció el desolador estado del nuevo edificio. "Ahora va a costar mucho levantar esto", concluyó Gabriela.