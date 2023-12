El Papa reveló el lugar donde quiere ser enterrado en Santa María la Mayor

Política Francisco habló de Milei y diferenció las declaraciones en campaña de la gestión

El Papa Francisco, que cumplirá 87 años el próximo domingo 17 de diciembre, anunció que será sepultado en Santa María la Mayor y no en las grutas de la Basílica de San Pedro, como el resto de los pontífices; además, pidió oraciones por su salud: “La vejez no se maquilla, no viene sola”. Lo dijo en una entrevista con la televisión mexicana N+, con motivo de la celebración de la Virgen de Guadalupe, publicada anoche, 12 de diciembre de 2023.Asimismo, el Santo Padre excluyó la posibilidad de renunciar al solio de san Pedro próximamente. De hecho, este miércoles 13 de diciembre celebra también su 54º aniversario de ordenación sacerdotal y planea ya otro viaje internacional a Bélgica.En diálogo con la periodista mexicana Valentina Alazraki, el Papa habló de su “gran devoción” a la Virgen María, en especial a la Salus Populi Romani, más conocida como Nuestra señora de las Nieves, la imagen que llegó a Roma en el año 590: “Quiero ser enterrado en Santa María la Mayor”, manifestó. “Antes, cuando venía a Roma, solía ir allí cada domingo por la mañana, pasaba un tiempo en ese lugar. Sí, hay una ligazón muy grande”.En la basílica papal ya está preparado el lugar para que descansen sus restos. Se trata de una capilla en la nave izquierda del templo, junto a la que acoge el ícono de la Virgen, según reveló el diario Abc.El Papa fue hospitalizado dos veces en 2023 y se recuperó recientemente de una “inflamación pulmonar”. En este contexto, la periodista Alazraki le preguntó: "¿Nos tenemos que preocupar, o cómo se siente usted?". “Sí, un poquito. Necesito que recen por mi salud. Y la vejez no viene sola. La vejez no se maquilla, es ella sola, se presenta como es. Y, por otro lado, saber aceptar los dones de la vejez. Se debe aceptar que uno puede hacer mucho bien desde otra perspectiva. Es verdad que los viajes ahora están siendo repensados todos”.El pontífice -que canceló hace poco un viaje a Dubái para participar de la COP28, debido a sus problemas respiratorios ligados a una bronquitis-, indicó que se siente bien: “Me siento mejorado. A veces me dicen que soy imprudente, porque tengo ganas de hacer y de moverme. ¿Entonces son buenas señales? No, estoy bastante bien”.El 266º Sucesor de Pedro no descarta renunciar algún día; pero, en este año de salud frágil, no ha considerado activar la carta de dimisión que entregó al inicio de su papado al entonces secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Explica que no lo pensó y admira la valentía de Benedicto XVI al renunciar cuando no pudo continuar. “En este año, con desafíos para su salud, ¿consideró alguna vez firmar o sacar esa carta?”, preguntó la periodista Alazraki.El Papa señaló que no se le ha ocurrido firmar la carta de renuncia: “No, porque en eso soy medio caprichoso”, explicó. “Vi la valentía de Benedicto cuando se dio cuenta de que no podía y prefirió decir basta; y a mí me hace bien eso como ejemplo, y pido al Señor decir basta, en algún momento, pero cuando Él quiera”. Además, dijo prepararse para el final: “Yo ya estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa. Lo simplificamos bastante”, describió. “Había que hacerlo. Bueno... el ritual lo estreno yo”.Viajes internacionales: Bélgica, la Argentina y la PolinesiaEl Santo Padre afirmó que ya tiene viajes internacionales programados. “Uno está asegurado, el de Bélgica: eso ya está confirmado; y hay dos pendientes: uno para la Polinesia y otro para la Argentina, que están pendientes; veremos cómo van las cosas”.El hecho de que en su país haya sido elegido Javier Milei, que en el pasado lo insultó, no hace menos probable un retorno a su país natal: “En la campaña electoral se dicen cosas en broma”, sostuvo el Papa. “Lo digo entre comillas, se dicen seriamente, pero son cosas provisorias, cosas que se usan para crear un poco de atención, pero que después caen solas. Hay que distinguir mucho entre lo que dice un político en la campaña electoral y lo que realmente va a hacer después, porque después viene el momento de lo concreto, de las decisiones, de esas cosas”, agregó.El Papa Francisco expresó a la periodista su opinión sobre la política, destacando: “Les tengo fe a los políticos, porque creo que la política, como dijo un Papa anterior, es la forma más elevada de la caridad, es el amor al pueblo, el amor político, la polis. Lamentablemente, los malos políticos convierten eso en un negocio: '¿Cuánto obtengo al entrar y cuánto al salir?' Esa no es la esencia de la política”.Entretanto, recordó que hubo grades políticos, también en Italia: “Uno realmente aprende a ver esos grandes creadores de la democracia que han hecho historia. Los grandes políticos son los que nos dan el verdadero mensaje de lo que es la política. El político de comité se arregla como puede”.Cuando se le preguntó sobre su relación con su predecesor Benedicto XVI, Francisco habló de una relación “muy estrecha”. “Él siempre me ayudó y fue muy generoso. También tuve la gracia de despedirme de él... Estaba lúcido, pero ya no podía hablar, y me tomó de la mano. Fue una linda despedida... Y luego murió tres días después. Un gran hombre... lo admiro”. Sin embargo, no se sintió ningún cambio importante en su pontificado desde la muerte de Benedicto, en la víspera de Año Nuevo de 2022.