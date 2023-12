General Ramírez también se vio afectada por un fuerte temporal

Video: Fuerte temporal generó importantes daños en General Ramírez

Durante la madrugada de este miércoles, en la localidad de General Ramírez se registró una tormenta con lluvia y fuertes ráfagas de viento que derivó en caída de gajos, cables, postes y voladura de techos.Personal municipal, junto a bomberos voluntarios se encuentra trabajando para liberar los accesos anegados y asistiendo a las familias afectadas.En declaraciones a, la intendenta Flavia Pamberger, que asumió el pasado domingo, afirmó que “la situación es bastante critica, tenemos muchos árboles caídos y lo más preocupante es que se registraron daños importantes en el hospital, dos escuelas y varias viviendas afectadas con voladuras de techos”.Sobre los daños en el nosocomio local, Pamberger dijo que “se voló el techo de una parte, no hay daños en el interior pero es una de las situaciones más urgentes a resolver, no hubo problemas con los internados ni el personal”, aclaró.El fuerte temporal ocurrió “cerca de las 4.30 y afectó en varias zonas de la ciudad, no tuvo un recorrido lineal. En algunos barrios están sin luz y hay muchos postes telefónicos caídos, y árboles que cayeron sobre vehículos y postes sobre viviendas. Se había hecho un circuito navideño, que se inauguró el sábado y quedo totalmente destrozado”.“Asumimos el domingo, pero nos veníamos preparando con limpieza de desagües, ya que teníamos el pronóstico de lluvias, de todas maneras esta tormenta severa nos ha sorprendido”, acotó Pamberger.Finalmente, manifestó que ante la importancia de los daños registrados, “dimos aviso al Gobierno de la provincia y ya contamos con su apoyo, de inmediato respondieron a los llamados”.