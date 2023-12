La mujer que murió en el incendio de edificio intentó huir por las escaleras

?URGENTE | una explosión desató un grave incendio cerca del Ministerio de Trabajo, ubicado sobre la calle Alem al 600, entre Tucumán y Viamonte. pic.twitter.com/yEukwt3cjZ — CANAL 26 (@canal26noticias) December 12, 2023

Cómo comenzó el incendio



Explosión e incendio al lado de la Secretaría de Trabajo. Ocurrió en el sexto y séptimo piso de un edificio de la calle Leandro Alem al 668 en la CABA.



Unas 10 personas recibieron asistencia y hay ??alerta roja en Hospitales porteños. Más personas están atrapadas en la terraza. pic.twitter.com/GRITYsHlGJ — Cuatro Medios Noticias (@4Medios) December 12, 2023

“Creemos que quiso escapar por las escaleras y quedó atrapada”, es la teoría que maneja el personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires -que trabajó este martes en el incendio de Alem 668 del Bajo porteño- sobre la trágica muerte de la única víctima fatal que dejó el siniestro.La persona fallecida es una mujer venezolana de 40 años identificada como Syntia Ramona Amarilla Rodríguez, según supo Infobae. Estaba radicada en Buenos Aires hace más de 10 años y se dedicaba a realizar servicios de mensajería.Su cuerpo fue hallado tendido sobre los escalones del piso 10, por lo que suponen que estaba intentando huir del avance del tanto del fuego como del humo originado en la planta donde funcionaba la empresa Baires Laptop. Contaba con varias quemaduras de gravedad. No obstante, hasta el momento no se confirmaron las causas de su fallecimiento.La encontró el personal brigadista que realizaba una inspección por el establecimiento en la búsqueda de posibles víctimas. Las tareas se llevaron adelante luego de que se concretaran los rescates de quienes habían quedado atrapados en las plantas superiores, mientras el incendio continuaba propagándose.La muerte de la mujer fue la única registrada por el siniestro. Sin embargo, a la zona se movilizaron más de 45 ambulancias que brindaron atención a decenas de personas que recibieron oxigenación en la puerta del domicilio. En este sentido, debido a la complejidad del panorama se activó la alerta roja a los hospitales porteños por el eventual traslado de varios pacientes.De acuerdo a los datos del final del operativo a los que accedió este medio, en total fueron 37 los pacientes que, a causa de la complejidad de sus cuadros, requirieron el traslado a los diferentes centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires.En detalle, 34 de los pacientes son personas adultas y los otros tres menores de edad. Entre ellos, hay una madre junto a su bebé de tres meses, de quien se confirmó que “está bien”. Asimismo, detallaron que todos fueron internados por inhalación de humo e intoxicación con monóxido de carbono.“Muchos de ellos van a ir a cámara hiperbárica, por suerte van a salir de esta situación”, había precisado al respecto Alberto Crescenti, titular del SAME. Los adultos afectados fueron derivados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía, Fernández y Rivadavia, mientras que todos los menores al Elizalde. La alerta roja fue levantado cerca de las 15 de este martes, más de tres después de su inicio.Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el siniestro se reportó a las 11.37, cuando comenzaron a ingresar reiterados llamados al 911 en los que se notificaba un importante incendio en un edificio de planta baja y 14 pisos ubicado sobre la avenida Leandro N. Alem al 668, entre Tucumán y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás.Cuando los brigadistas arribaron al lugar del hecho, constataron que las llamas afectaban el séptimo y octavo piso de la edificación, en ambientes de 7 por 4 metros. Según confiaron a este medio, el fuego se habría originado a partir de una falla eléctrica —cortocircuito— en uno de los ambientes, que derivó en una fuerte explosión.“No vimos instalaciones de gas. El fuego era muy violento”, detalló el comisario general de Bomberos, Alejandro Carella, en diálogo con este medio.Ante ese escenario, varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad y de la Policía Federal se dividieron en dos tareas: por un lado, un grupo atacó el fuego en forma generalizada y, por otra parte, otro inició la evacuación y la búsqueda de personas eventualmente afectadas.El edificio fue evacuado en sus plantas inferiores con normalidad. Bomberos y SAME posteriormente se ocuparon de forma conjunta del rescate de las personas que habían quedado en los pisos superiores.Así, en el lugar operó un hidroelevador, con el objetivo de rescatar a las más de 10 personas que, pasadas las 13, permanecían en la terraza del edificio a la espera de su evacuación. A pesar de que el fuego parecía incontrolable, no fue necesario realizar la evacuación del octavo al décimo piso.